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Главная Новости Оборона 2022 ВСУ уничтожили большое подразделение "вагнеровцев" - перехват разговора (ВИДЕО)
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ВСУ уничтожили большое подразделение "вагнеровцев" - перехват разговора (ВИДЕО)

Серьезные потери деморализуют солдат противника

сегодня, 13:06
Автор:

Денис
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Служба безопасности Украины опубликовала очередной перехват телефонного разговора оккупанта. Видео было опубликовано на официальной странице СБУ в социальной сети Facebook. 

ВСУ уничтожили большое подразделение "вагнеровцев" - перехват разговора (ВИДЕО)

Армия РФ

В телефонном разговоре захватчик рассказал своей жене о том, что подразделение "вагнеровцев" в бою с украинскими военными понесли существенные потери и выжить удалось лишь единицам. 

"Туда, где рубеж надо взять, туда ЧВК-шников вон сколько загнали… А толку них*я нет от этих ЧВК-шников! Там они, все полегли, эти ЧВК-шники", — рассказывает оккупант. 

Серьезные потери деморализуют солдат противника.

"После ликвидации ВСУ такой элитной части "рядовые" российские оккупанты теперь вообще боятся воевать", — отмечает СБУ. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что посол США уже в Киеве: стоит ли ждать, что теперь Вашингтон в разы увеличит помощь Украине. Бриджит Бринк возглавила дипмиссию в украинской столице после трех лет отсутствия посла США. Подробно об этом читайте в нашей статье. 

Читайте также о том, что зачем Эрдогану переговоры Зеленского и Путина – есть ли шанс, что они состоятся. Турция предлагает провести в Стамбуле встречу России, Украины и ООН. Читайте об этом подробно на нашем сайте. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что россия добилась больших локальных успехов, чем раньше — британская разведка. В разведке называют возможные следующие цели российской армии на Донбассе. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 

Также "Комментарии" информировали о том, что бомбардировщики и штурмовики ВС ВСУ нанесли удары по оккупантам в четырех областях Украины: подробности. Только за прошедшие сутки украинская авиация совершила до десяти авианалетов. Читайте об этом в нашем материале. 


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Источник: https://www.facebook.com/SecurSerUkraine
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