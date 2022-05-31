ВСУ уничтожили большое подразделение "вагнеровцев" - перехват разговора (ВИДЕО)

Служба безопасности Украины опубликовала очередной перехват телефонного разговора оккупанта. Видео было опубликовано на официальной странице СБУ в социальной сети Facebook.

Армия РФ

В телефонном разговоре захватчик рассказал своей жене о том, что подразделение "вагнеровцев" в бою с украинскими военными понесли существенные потери и выжить удалось лишь единицам.

"Туда, где рубеж надо взять, туда ЧВК-шников вон сколько загнали… А толку них*я нет от этих ЧВК-шников! Там они, все полегли, эти ЧВК-шники", — рассказывает оккупант.

Серьезные потери деморализуют солдат противника.

"После ликвидации ВСУ такой элитной части "рядовые" российские оккупанты теперь вообще боятся воевать", — отмечает СБУ.

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