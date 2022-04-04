ВСУ уничтожили большое количество техники оккупантов в одном из сел Харьковской области (ФОТО)

Украинские военные разбили множество единиц техники оккупантов в одном из населённых пунктов Харьковской области. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

ВСУ

Генштаб ВСУ показал фотографии с места сражения, которые демонстрируют мастерскую работу наших воинов.

"Разбита российская техника в одном из освобожденных 93 ОМБр Холодный Яр населенных пунктов на Харьковщине. Отмечаем, это боевая работа части подразделений одной бригады только в одном небольшом населенном пункте", — сообщили в Генеральном штабе ВСУ.





Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что волонтеры добрались до приюта в Бородянке: выжила только треть животных. Приют для собак в Бородянке посетили волонтеры и вывезли часть животных для лечения. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Читайте также о том, что в Кремле заявили, что хотят прекращения войны, но после достижения своих целей: подробности. Песков сообщил цели России в войне против Украины. Подробно об этом читайте в нашей статье.

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что в Донецкой области ВСУ за несколько часов разгромили батальонную тактическую группу оккупантов: наступление остановлено. ВСУ уничтожили группу российских оккупантов в Донецкой области.

Также "Комментарии" информировали о том, что Глава Европарламента посетила Украину: какие обещания прозвучали – когда ждать членства в ЕС. Эксперты спрогнозировали — стоит ли помимо общих фраз ждать от Евросоюза увеличения помощи для Украины и конкретики по членству в ЕС.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!