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ВСУ уничтожили большое количество техники оккупантов в одном из сел Харьковской области (ФОТО)

Наши воины героически защищают Украину от агрессора

4 апреля 2022, 18:40
Автор:

Денис
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Украинские военные разбили множество единиц техники оккупантов в одном из населённых пунктов Харьковской области. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины на своей официальной странице в социальной сети Facebook. 

ВСУ уничтожили большое количество техники оккупантов в одном из сел Харьковской области (ФОТО)

ВСУ

Генштаб ВСУ показал фотографии с места сражения, которые демонстрируют мастерскую работу наших воинов. 

"Разбита российская техника в одном из освобожденных 93 ОМБр Холодный Яр населенных пунктов на Харьковщине. Отмечаем, это боевая работа части подразделений одной бригады только в одном небольшом населенном пункте", — сообщили в Генеральном штабе ВСУ. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что волонтеры добрались до приюта в Бородянке: выжила только треть животных. Приют для собак в Бородянке посетили волонтеры и вывезли часть животных для лечения. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что в Кремле заявили, что хотят прекращения войны, но после достижения своих целей: подробности. Песков сообщил цели России в войне против Украины. Подробно об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что в Донецкой области ВСУ за несколько часов разгромили батальонную тактическую группу оккупантов: наступление остановлено. ВСУ уничтожили группу российских оккупантов в Донецкой области. 

Также "Комментарии" информировали о том, что Глава Европарламента посетила Украину: какие обещания прозвучали – когда ждать членства в ЕС. Эксперты спрогнозировали — стоит ли помимо общих фраз ждать от Евросоюза увеличения помощи для Украины и конкретики по членству в ЕС. 


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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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