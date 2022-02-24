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Армия оккупантов отброшена на нескольких направлениях: ОП

ВСУ оказывают активное сопротивление врагу

сегодня, 11:22 comments2121
Автор:

Денис Подставной
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Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк на брифинге в пресс-центре Офиса Главы государства сообщил о том, что Вооруженные Силы Украины ведут тяжелые бои.  Об этом сообщается на официальном сайте Министерства обороны Украины. 

Армия оккупантов отброшена на нескольких направлениях: ОП

Российские войска. Фото: из открытых источников

"У нас уже много результатов. В некоторых направлениях вооруженные силы РФ отброшены. Вооруженные Силы Украины были готовы ко всем сценарным планам России и сейчас оказывают активное сопротивление. Это сопротивление будет носить нарастающий характер", – отметил советник руководителя Офиса Главы государства.

В Офисе Президента призвали граждан Украины сохранять спокойствие.

Советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович отметил, что, по предварительным оценкам, первый удар России провалился.

Также, Алексей Арестович отметил, что, по предварительной информации, фиксируется незначительное вклинивание противника на расстояние до 5 км на севере Харьковской области и на Черниговщине. На Волынском направлении продвижение врага отражено.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что Россия начала вторжение в Украину: какая настоящая цель Путина – что его может остановить. В Украине введено военное положение. Страна готова полной мерой отразить атаки агрессора. 

Читайте также о том, что полиция усиливает оборону населённых пунктов: какие последствия обстрелов. Известно о нескольких погибших в результате обстрелов со стороны Белоруссии, оккупированного Крыма и "ЛДНР". 

Сайт "Комментарии" писал о том, что Национальный банк Украины сообщил о режиме работы финучреждений в ближайшие дни. 


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Источник: https://www.mil.gov.ua/news/2022/02/24/prezident-uhvaliv-usi-neobhidni-rishennya-dlya-zahistu-kraini-zsu-chinyat-aktivnij-sprotiv-rosijskim-vijskam-–-radnik-kerivnika-ofisu-glavi-derzhavi/
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