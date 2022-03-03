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ВСУ сбили самолет оккупантов над Ирпенем

Защитники Украины дают отпор врагу

сегодня, 10:50
Автор:

Денис
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Вооруженный Силы Украины сообщили об уничтожении воздушной техники оккупанта. Об этом рассказали на официальной странице Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook. 

ВСУ сбили самолет оккупантов над Ирпенем

ВСУ

Генерал-лейтенант Валерий Залужный отметил, что расчет комплекса ПВО сработал на отлично. 

"Только что мы сбили российский самолет СУ-30 над Ирпенем", — сообщают в Генштабе. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что народные депутаты Украины обратились в ВОЗ и Красный КрестУкраина просит Красный Крест, Украинскую Медицинскую Ассоциацию США, ВОЗ помочь населению. 

Читайте также о том, что Резников признался, что еще неделю назад ни в РФ, ни на Западе не верили, что Украина выстоит. Министр обороны поблагодарил всех за работу и поддержку, а также отметил, что вера мира в победу Украины постоянно растет. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что в Украине хотят ввести пожизненное за госизмену и диверсии. Правоохранительный комитет Верховной Рады поддержал законопроект №7116 "Ни шагу назад!", которым предложил ужесточить наказание за госизмену. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что какая ситуация сейчас на ЧАЭС и что говорят в МАГАТЭ. Работники, охранники ЧАЭС и медики на станции в руках российских оккупантов. 



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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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