ВСУ сбили самолет оккупантов над Ирпенем

Вооруженный Силы Украины сообщили об уничтожении воздушной техники оккупанта. Об этом рассказали на официальной странице Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.

ВСУ

Генерал-лейтенант Валерий Залужный отметил, что расчет комплекса ПВО сработал на отлично.

"Только что мы сбили российский самолет СУ-30 над Ирпенем", — сообщают в Генштабе.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что народные депутаты Украины обратились в ВОЗ и Красный Крест. Украина просит Красный Крест, Украинскую Медицинскую Ассоциацию США, ВОЗ помочь населению.

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Сайт "Комментарии" писал о том, что в Украине хотят ввести пожизненное за госизмену и диверсии. Правоохранительный комитет Верховной Рады поддержал законопроект №7116 "Ни шагу назад!", которым предложил ужесточить наказание за госизмену.

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