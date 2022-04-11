ВСУ сбили самолет и четыре вертолета оккупантов

Украинские военные продолжают очищать небо нашей страны от летательных аппаратов оккупантов. Об этом сообщает Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

ВСУ

Так, согласно официальным данным, за вчерашние сутки (10 апреля) наши воины уничтожили одиннадцать воздушных целей противника, а именно:

• один самолет;

• четыре вертолета;

• три БПЛА (ОТУ);

• три крылатые ракеты.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что Путин встречается с Лукашенко: что происходит – и при чем здесь Украина. Эксперты высказались по поводу возможного военного вовлечения Беларуси в войну россии против Украины и дальнейших действий Лукашенка на фоне будущей встречи двух диктаторов. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Сайт "Комментарии" писал о том, что первый тур за Макроном: почему эти выборы во Франции крайне важны для Украины. От позиции Франции может зависеть дальнейшая поддержка Евросоюза Украины в войне против России.

Также "Комментарии" сообщали о том, что в Донецкой области ВСУ уже третий раз уничтожают колонны противника в одном и том же месте (ВИДЕО). Наши воины героически защищают Украину от агрессора.

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