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ВСУ сбили самолет и четыре вертолета оккупантов

За 10 апреля наши военные уничтожили 11 воздушных целей противника

сегодня, 13:14
Автор:

Денис
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Украинские военные продолжают очищать небо нашей страны от летательных аппаратов оккупантов. Об этом сообщает Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины на своей официальной странице в социальной сети Facebook. 

ВСУ сбили самолет и четыре вертолета оккупантов

ВСУ

Так, согласно официальным данным, за вчерашние сутки (10 апреля) наши воины уничтожили одиннадцать воздушных целей противника, а именно:

• один самолет;

• четыре вертолета; 

• три БПЛА (ОТУ);

• три крылатые ракеты.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что Путин встречается с Лукашенко: что происходит – и при чем здесь Украина. Эксперты высказались по поводу возможного военного вовлечения Беларуси в войну россии против Украины и дальнейших действий Лукашенка на фоне будущей встречи двух диктаторов. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что Гуманитарный "УДАР": как волонтеры и политические деятели объединились для помощи украинцам. В спецпроекте "Гуманитарная страна" – волонтерский штаб "УДАРа Виталия Кличко": как и чем "Украинская команда" помогает военным и гражданским, кто может обращаться за помощью и в чем больше нуждаются граждане. Подробно об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что первый тур за Макроном: почему эти выборы во Франции крайне важны для Украины. От позиции Франции может зависеть дальнейшая поддержка Евросоюза Украины в войне против России. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что в Донецкой области ВСУ уже третий раз уничтожают колонны противника в одном и том же месте (ВИДЕО). Наши воины героически защищают Украину от агрессора. 


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Источник: https://www.facebook.com/kpszsu
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