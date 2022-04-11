В Донецкой области ВСУ уже третий раз уничтожают колонны противника в одном и том же месте (ВИДЕО)

ВСУ

Украинские воины в очередной раз продемонстрировали своё мастерство и разбили колонну оккупантов, которые пытались наступать на одном из направлений в Донецкой области. Об этом сообщает фонд Вернись живим, передают Сухопутные войска Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook.

На одном из направлений в Донецкой области враг решил перейти в наступление.

"Поговорка: "Первый блин комом" точно не о российских оккупантах. Ибо они не способны добиться результата и с 3 раза. А причина тому — их нелепость и профессионализм украинских воинов, которые три раза подряд сожгли колонны техники агрессора", — передают СВ ВСУ.

Как передают Сухопутные войска ВС Украины, в этот раз нашим воинам удалось уничтожить по меньшей мере два танка противника и еще несколько единиц были подбиты.

В подтверждение своим словам СВ ВСУ опубликовали видео с места событий.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал том, что жертв в результате обстрела вокзала могло быть в несколько раз больше: мэр Краматорска рассказал о ситуации. Большинство пассажиров на перроне вокзала Краматорска – это были переселенцы из других населенных пунктов.

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Сайт "Комментарии" сообщал о том, что на "антиукраинский" митинг оккупантов не пришли люди с Новой Каховки. В Новой Каховке российские военные провалили организацию "антиукраинского" митинга.

Также "Комментарии" информировали о том, что вызвал полицию: бывший нардеп устроил скандал из-за вручения повестки в армию (ВИДЕО). Борислав Береза потребовал от людей представиться.

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