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В Донецкой области ВСУ уже третий раз уничтожают колонны противника в одном и том же месте (ВИДЕО)

Наши воины героически защищают Украину от агрессора

сегодня, 12:10 comments1751
Автор:

Денис
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В Донецкой области ВСУ уже третий раз уничтожают колонны противника в одном и том же месте (ВИДЕО)

ВСУ

Украинские воины в очередной раз продемонстрировали своё мастерство и разбили колонну оккупантов, которые пытались наступать на одном из направлений в Донецкой области. Об этом сообщает фонд Вернись живим, передают Сухопутные войска Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook. 

На одном из направлений в Донецкой области враг решил перейти в наступление.

"Поговорка: "Первый блин комом" точно не о российских оккупантах. Ибо они не способны добиться результата и с 3 раза. А причина тому — их нелепость и профессионализм украинских воинов, которые три раза подряд сожгли колонны техники агрессора", — передают СВ ВСУ. 

Как передают Сухопутные войска ВС Украины, в этот раз нашим воинам удалось уничтожить по меньшей мере два танка противника и еще несколько единиц были подбиты. 

В подтверждение своим словам СВ ВСУ опубликовали видео с места событий. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал том, что жертв в результате обстрела вокзала могло быть в несколько раз больше: мэр Краматорска рассказал о ситуации. Большинство пассажиров на перроне вокзала Краматорска – это были переселенцы из других населенных пунктов.

Читайте также о том, что ВСУ уничтожили вражеский склад с боеприпасами, который горел почти 3 часа. Сергей Гайдай опроверг распространяемую оккупантами информацию о якобы обстреле жилого сектора населенного пункта. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что на "антиукраинский" митинг оккупантов не пришли люди с Новой Каховки. В Новой Каховке российские военные провалили организацию "антиукраинского" митинга. 

Также "Комментарии" информировали о том, что вызвал полицию: бывший нардеп устроил скандал из-за вручения повестки в армию (ВИДЕО). Борислав Береза потребовал от людей представиться. 


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Источник: https://www.facebook.com/UkrainianLandForces
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