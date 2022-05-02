ВСУ сбили еще десять летательных аппаратов противника

Вооруженные силы Украины продолжают "приземлять" вражеские летательные аппараты. Об этом сообщает Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

ВСУ

Как стало известно, за прошедшие сутки (1 мая) нашим воинам удалось уничтожить десять беспилотных летательных аппаратов (оперативно тактического уровня) противника. Все беспилотники оказались российскими "Орлан-10".

""Орлан-10" сейчас самая популярная цель для подразделений противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины. Ведь вертолеты – вообще редкость, а самолеты оккупантов – избегают ближних боев с украинскими истребителями и стараются не входить в зону поражения зенитных ракетных комплексов Воздушных Сил", — сообщает Командование ВС ВСУ.

В Командовании Воздушных сил отмечают, что не стоит приуменьшать роль этого комплекса в войне. "Орлан-10" может выполнять разные задачи, скажем, делать целеуказание, быть ретранслятором или постановщиком помех. И он несет серьезную угрозу для наших войск.

"Цель не простая, малозаметная, впрочем, ежедневно украинские защитники неба из разных средств поражения поражают все больше этих БПЛА.", — Командование ВС ВСУ.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что США подтвердили приезд Герасимова в Изюм и рассказали в чем была экстренность визита. Кремлевскую верхушку беспокоит, что наступление на востоке Украины продвигается слишком медленно.

Читайте также о том, что Дмитрий Кулеба прокомментировал высказывания Лаврова о еврейском народе. Российский дипломат Лавров попал в скандал из-за своих высказываний в адрес евреев.

Сайт "Комментарии" писал о том, что "Отмыть" не получилось: БЭБ не дало вывести за границу $1,2 млн во время военного положения. Сотрудники украинского предприятия пытались незаконно вывести крупную сумму денег через морской терминал Николаева.

Также "Комментарии" сообщали о том, что нардепы предлагают наложить санкции на представителей РПЦ: кто в списке. Против представителей РПЦ Украина может ввести персональные санкции.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!