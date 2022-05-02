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ВСУ сбили еще десять летательных аппаратов противника

Самолеты оккупантов избегают ближних боев с украинскими истребителями и стараются не входить в зону поражения зенитных ракетных комплексов Воздушных Сил

2 мая 2022, 14:37
Автор:

Денис
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Вооруженные силы Украины продолжают "приземлять" вражеские летательные аппараты. Об этом сообщает Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины на своей официальной странице в социальной сети Facebook. 

ВСУ сбили еще десять летательных аппаратов противника

ВСУ

Как стало известно, за прошедшие сутки (1 мая) нашим воинам удалось уничтожить десять беспилотных летательных аппаратов (оперативно тактического уровня) противника. Все беспилотники оказались российскими "Орлан-10". 

""Орлан-10" сейчас самая популярная цель для подразделений противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины. Ведь вертолеты – вообще редкость, а самолеты оккупантов – избегают ближних боев с украинскими истребителями и стараются не входить в зону поражения зенитных ракетных комплексов Воздушных Сил", — сообщает Командование ВС ВСУ. 

В Командовании Воздушных сил отмечают, что не стоит приуменьшать роль этого комплекса в войне. "Орлан-10" может выполнять разные задачи, скажем, делать целеуказание, быть ретранслятором или постановщиком помех. И он несет серьезную угрозу для наших войск.

"Цель не простая, малозаметная, впрочем, ежедневно украинские защитники неба из разных средств поражения поражают все больше этих БПЛА.", — Командование ВС ВСУ.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что США подтвердили приезд Герасимова в Изюм и рассказали в чем была экстренность визита. Кремлевскую верхушку беспокоит, что наступление на востоке Украины продвигается слишком медленно. 

Читайте также о том, что Дмитрий Кулеба прокомментировал высказывания Лаврова о еврейском народе. Российский дипломат Лавров попал в скандал из-за своих высказываний в адрес евреев. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что "Отмыть" не получилось: БЭБ не дало вывести за границу $1,2 млн во время военного положения. Сотрудники украинского предприятия пытались незаконно вывести крупную сумму денег через морской терминал Николаева. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что нардепы предлагают наложить санкции на представителей РПЦ: кто в списке. Против представителей РПЦ Украина может ввести персональные санкции. 


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Источник: https://www.facebook.com/kpszsu
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