ВСУ разбили огромную колонну оккупантов возле Изюма (ВИДЕО)

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Карина Ожерельева
Ночью Вооруженные силы Украины уничтожили большую колонну техники российских оккупантов и живой силы, направлявшихся в сторону Изюма. Как сообщают "Комментарии", такое заявление сделал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
Уничтоженная российская техника - фото из открытых источников
Синегубов также подчеркнул, что в Ольховке ВСУ полностью завершили зачистку территорий. В частности, была обнаружена яму с трупами русских солдат.
Синегубов также отметил, что из Лозовой сейчас идет эвакуация. Оттуда уже выехало около 20 тысяч человек.
Как сообщали ранее "Комментарии", Зеленский объяснил, зачем Украине нужны переговоры с Россией — "только Путин может остановить войну". Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что у Украины нет другого выбора, кроме как сесть за стол переговоров с российским председателем Путиным, ведь только он может остановить войну.
Читайте на портале "Комментарии": в ОП объяснили, почему ближайшие две недели определят ход войны. На Банковой предупреждают, что оккупанты будут пытаться захватить Донбасс.
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