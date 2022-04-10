ВСУ разбили огромную колонну оккупантов возле Изюма (ВИДЕО)

Ночью Вооруженные силы Украины уничтожили большую колонну техники российских оккупантов и живой силы, направлявшихся в сторону Изюма. Как сообщают "Комментарии", такое заявление сделал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Уничтоженная российская техника - фото из открытых источников

"Сегодня ночью очередные успехи получили наши военные ВСУ – уничтожена большая колонна вражеской техники и живой силы, которые направлялись в сторону Изюма", — отметил Олег Синегубов.

Синегубов также подчеркнул, что в Ольховке ВСУ полностью завершили зачистку территорий. В частности, была обнаружена яму с трупами русских солдат.

"Это пример того, как эти изверги поступают даже со "своими", — сообщил председатель Харьковской ОВА.

Синегубов также отметил, что из Лозовой сейчас идет эвакуация. Оттуда уже выехало около 20 тысяч человек.

"Усиливаем доставку гуманитарной помощи в территориальные общины. Областной логистический штаб продолжает получать самое необходимое: продукты питания, средства гигиены и др. Всех волонтеров, которые могут помогать, прошу обращаться в органы местного самоуправления и РГА", — заявил Синегубов.

Как сообщали ранее "Комментарии", Зеленский объяснил, зачем Украине нужны переговоры с Россией — "только Путин может остановить войну". Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что у Украины нет другого выбора, кроме как сесть за стол переговоров с российским председателем Путиным, ведь только он может остановить войну.

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