ВСУ провели успешную операцию в Черноморской зоне: врагу нанесены потери

Вооруженные силы Украины успешно атаковали позиции оккупантов на острове Змеиный, возле которого затонул крейсер "Москва" — один из четырех флагманов в российском флоте. Об этом сообщают на странице Оперативного командования "Юг".

Остров Змеиный, фото Википедия

Украинские военные обстреляли вражеские позиции на острове Змеином, попали в пункт управления, а также уничтожили зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10". Пока неизвестно, сколько там уничтожено живой силы.

В течение суток также на южном фронте убиты 16 оккупантов, уничтожены один танк и четыре автомобиля, из них два бронированных. Продолжались бои в Николаевской области в районе поселков Таврическое и Новая Заря, однако там ВСУ отбили атаки и нанесли оккупантам потери, последние отступили. ВСУ ведет боевые действия на занятых рубежах.

В Херсонской области оккупанты проводят агитацию, пытаются раздавать "гуманитарку" и назначают коллаборантов "руководителями" региона и представителям оккупационных властей. Однако херсонцы выступают против референдумов и собираются на проукраинские митинги, организуются и помогают друг другу.



Агрессор расшатывает ситуацию в Приднестровье из-за дезинформации, фейков и имитации террористических актов. Сообщается, что военные группировки Приднестровья приведены в боевую готовность.

Как сообщают в пресс-службе УЗ, 27 апреля в 6:45 оккупанты произвели повторный ракетный обстрел моста через Днестровский лиман в Одесской области. Пострадавших среди железнодорожников нет. Степень разрушения инфраструктуры будет определена позже.



Как сообщал портал "Комментарии", 26 апреля оккупанты нанесли ракетный удар по Одесской области, попав в мост через Белгород-Днестровский лиман. По данным главы АО "Укрзализныци" Александра Камышина, оккупанты нанесли ракетный удар по железнодорожному мосту в Одесской области. Мост имел полосы для движения автомобилей и путей для поездов. В настоящее время движение по мосту длится через одну полосу, ведутся ремонтные работы на путях.



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