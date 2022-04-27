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ВСУ провели успешную операцию в Черноморской зоне: врагу нанесены потери

На острове Змеиный уничтожен пункт управления российской армии

сегодня, 08:26 comments1629
Автор:

Козлова Альбіна
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Вооруженные силы Украины успешно атаковали позиции оккупантов на острове Змеиный, возле которого затонул крейсер "Москва" — один из четырех флагманов в российском флоте. Об этом сообщают на странице Оперативного командования "Юг".

ВСУ провели успешную операцию в Черноморской зоне: врагу нанесены потери

Остров Змеиный, фото Википедия

Украинские военные обстреляли вражеские позиции на острове Змеином, попали в пункт управления, а также уничтожили зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10". Пока неизвестно, сколько там уничтожено живой силы.

В течение суток также на южном фронте убиты 16 оккупантов, уничтожены один танк и четыре автомобиля, из них два бронированных. Продолжались бои в Николаевской области в районе поселков Таврическое и Новая Заря, однако там ВСУ отбили атаки и нанесли оккупантам потери, последние отступили. ВСУ ведет боевые действия на занятых рубежах.

В Херсонской области оккупанты проводят агитацию, пытаются раздавать "гуманитарку" и назначают коллаборантов "руководителями" региона и представителям оккупационных властей. Однако херсонцы выступают против референдумов и собираются на проукраинские митинги, организуются и помогают друг другу.

Агрессор расшатывает ситуацию в Приднестровье из-за дезинформации, фейков и имитации террористических актов. Сообщается, что военные группировки Приднестровья приведены в боевую готовность.

Как сообщают в пресс-службе УЗ, 27 апреля в 6:45 оккупанты произвели повторный ракетный обстрел моста через Днестровский лиман в Одесской области. Пострадавших среди железнодорожников нет. Степень разрушения инфраструктуры будет определена позже.

Как сообщал портал "Комментарии", 26 апреля оккупанты нанесли ракетный удар по Одесской области, попав в мост через Белгород-Днестровский лиман. По данным главы АО "Укрзализныци" Александра Камышина, оккупанты нанесли ракетный удар по железнодорожному мосту в Одесской области. Мост имел полосы для движения автомобилей и путей для поездов. В настоящее время движение по мосту длится через одну полосу, ведутся ремонтные работы на путях.


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Источник: https://www.facebook.com/okPivden
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