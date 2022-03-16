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Главная Новости Оборона 2022 ВСУ показали, как уничтожают колонну военной техники оккупантов (ВИДЕО)
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ВСУ показали, как уничтожают колонну военной техники оккупантов (ВИДЕО)

Украинские защитники дают достойный отпор врагу

сегодня, 10:13
Автор:

Денис
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Вооруженные силы Украины показали, как наши военные уничтожают технику противника. Об этом сообщается на официальной странице Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook. 

ВСУ показали, как уничтожают колонну военной техники оккупантов (ВИДЕО)

ВСУ

Сообщается в Киевской области наши войска обстреляли вражескую колонну техники. 

"Киевщина. Очередная колонна техники российских оккупантов спешит за своим кораблем", — пишут в Генштабе ВСУ. 

К опубликованному посту также было прикреплено видео, которое демонстрирует вышесказанное. 

Напомним ранее портал "Комментарии" информировал о том, что у Зеленского рассказали, на что пойдут 300 млрд долларов РФ, зарезервированных для Украины. По части этого имущества будут выпущены так называемые долговые обязательства, бонды. Подробно об этом читайте на нашем сайте. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что Ирина Верещук рассказала о текущей ситуации в Мариуполе и количестве эвакуированных. Из города выехало 20 тысяч граждан на частном транспорте, автобусы и гуманитарная помощь не могут добраться до города. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что российским компаниям Агентство по авиационной безопасности ЕС не будет выдавать лицензии. Лицензии на полеты и самолеты компаниям и предприятиям агрессора отменены. Читайте подробно об этом в нашей статье. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что на Сумщине во время эвакуации людей оккупанты остановили колонну, выставив людям свои требования. Отдельная ситуация, сложилась с Тростянецкой колонной. Подробнее об этом читайте на нашем сайте. 


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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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