ВСУ показали, как уничтожают колонну военной техники оккупантов (ВИДЕО)

Вооруженные силы Украины показали, как наши военные уничтожают технику противника. Об этом сообщается на официальной странице Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.

ВСУ

Сообщается в Киевской области наши войска обстреляли вражескую колонну техники.

"Киевщина. Очередная колонна техники российских оккупантов спешит за своим кораблем", — пишут в Генштабе ВСУ.

К опубликованному посту также было прикреплено видео, которое демонстрирует вышесказанное.

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