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ВСУ откопали целую колонну застрявших в украинской почве танков РФ: будут "бить бывших хозяев"

Брошенные российские танки откопали

сегодня, 13:29 comments1564
Автор:

Карина Ожерельева
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Украинские военные откопали для своих нужд целую колонну танков российских оккупантов, еще в исправном состоянии. Как сообщают "Комментарии", такое заявление было сделано на странице Генштаба Вооруженных сил Украины в Фейсбуке.

ВСУ откопали целую колонну застрявших в украинской почве танков РФ: будут "бить бывших хозяев"

Откопанный российский танк - Генштаб ВСУ

Сообщается, что выкопанные из украинской земли танки поставили в строй и теперь будут избивать бывших своих хозяев — российских оккупантов.

"Брошенные российскими оккупантами танки откопали. Да, именно откопали. Ведь "профессиональные" российские танкисты умудрились "посадить" их в почву чуть ли не по башне. "Горячие" головы из местных хотели их сжечь, чтобы враг не отбил. Но профессиональные военные не дали. ."Подсохнет — будут наши. А полезут забирать — сожжем вместе с танками"", — говорится в сообщении Генерельного штаба Вооруженных сил Украины.

Как сообщали ранее "Комментарии", НБУ отреагировал на введение оборота российского рубля на временно захваченных территориях Украины. Ограничение обращения национальной валюты и введение в обращение российского рубля на временно оккупированных территориях – это нарушение международных норм права.

Также "Комментарии" писали, что министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук прокомментировала скандал, возникший с международной организацией "Красный Крест". На ресурсах Красного Креста появилась информация о том, что их представители участвовали в вывозе украинцев из Мариуполя в Россию.

Читайте на портале "Комментарии": символ Z – под запретом: Кулеба обратился к мировому сообществу. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал государства криминализировать использование символа Z как способа публично поддержать войну РФ против Украины.


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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/283126690667083
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