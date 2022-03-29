ВСУ откопали целую колонну застрявших в украинской почве танков РФ: будут "бить бывших хозяев"

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Карина Ожерельева
Украинские военные откопали для своих нужд целую колонну танков российских оккупантов, еще в исправном состоянии. Как сообщают "Комментарии", такое заявление было сделано на странице Генштаба Вооруженных сил Украины в Фейсбуке.
Откопанный российский танк - Генштаб ВСУ
Сообщается, что выкопанные из украинской земли танки поставили в строй и теперь будут избивать бывших своих хозяев — российских оккупантов.
Как сообщали ранее "Комментарии", НБУ отреагировал на введение оборота российского рубля на временно захваченных территориях Украины. Ограничение обращения национальной валюты и введение в обращение российского рубля на временно оккупированных территориях – это нарушение международных норм права.
Также "Комментарии" писали, что министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук прокомментировала скандал, возникший с международной организацией "Красный Крест". На ресурсах Красного Креста появилась информация о том, что их представители участвовали в вывозе украинцев из Мариуполя в Россию.
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