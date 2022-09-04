ВСУ освободили Высокополье в Херсонской области, над поселком украинский флаг

Бойцы Вооруженных сил Украины освободили поселок Высокополье Херсонской области. Над поселковой больницей установили флаг Украины, сообщают "Комментарии" со ссылкой на " Униан ".

Украинский флаг над Высокопольем

Об освобождении поселка проинформировали военный корреспондент Андрей Цаплиенко и несколько Телеграмм-каналов.

Военные опубликовали трогательное фото с государственным флагом над деоккупированным Высокопольем. По данным журналистов, фотография была сделана сегодня утром.

Как писали " Комментарии ", сейчас говорить об успехах украинской армии на южном направлении пока преждевременно, но уже можно сказать четко, что планы Путина на Херсонщину точно нереалистичны.

По данным американского исследовательского центра " Институт изучения войны " (ISW), продолжение украинского контрнаступления на юге Украины является умышленной методической операцией по ослаблению российских сил и материально-технического обеспечения, а не операцией, направленной на немедленное возвращение крупных участков территории.

Тем временем террорист Игорь Гиркин написал в своем Телеграмм-канале, что российские войска не могут выйти из кризиса и оборона ранее занятых оккупантами позиций на юге Украины трещит по швам. Об этом он написал у себя в телеграмме.

А в британской разведке утверждают, что у войск РФ имеют проблемы с оплатой "службы" в Украине. Там отмечают: главные проблемы, которые не позволяют России добиваться успеха – это проблемы с моральным духом и низкой дисциплиной в войсках. К этому добавились проблемы боевой усталости и высоких потерь. Но одной из главных проблем среди российских военных остается проблема оплаты их работы.

Напомним, контрнаступление украинских сил на южном направлении началось 29 августа. Основные усилия ВСУ сконцентрировали в Херсонской области. Операция проходит в режиме "информационной тишины", чтобы не навредить военным.

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