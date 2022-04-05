ВСУ освободили три области Украины: какое дальнейшее намерение российского агрессора

Киевская, Сумская и практически вся Черниговская область уже освобождены от российских захватчиков. Как сообщают "Комментарии", такое заявление сделал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович во время брифинга 4 апреля.

Алексей Арестович - фото из открытых источников

"Киевскую, Сумскую и почти всю Черниговскую область противник оставил. Остатки мы добиваем и гоним за границы государственной границы Украины”, — сообщил Арестович.

Арестович отметил, что Россия планирует перегруппировать военные из этих украинских областей и направить их воевать на южные и восточные территории Украины.

"Враг накапливает силы и будет пытаться оцепить наши войска в зоне проведения ООС и добить Мариуполь. Но, думаю, мы все уверены, что это ему не удастся", — заявил советник главы Офиса президента во время брифинга.

Как сообщали ранее "Комментарии", конгрессмены просят от Байдена дать Украине ракеты и самолеты. Три десятка конгрессменов США выступили с требованием к президенту США Джо Байдену предоставить Украине больше оружия. В частности, речь идет о ракетах класса "земля-воздух", истребителях и противокорабельных ракетах.

Также "Комментарии" писали, что в Европарламенте обвинили РФ в геноциде украинцев и призвали лишить права вето в ООН. Военные преступления россиян в Буче являются геноцидом украинского народа, поскольку людей убивали по этническому признаку принадлежности к украинцам. Россия как организатор геноцида обязана быть лишена права вето в ООН.

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