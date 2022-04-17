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ВСУ освободили несколько населенных пунктов: что известно

Украинские военные оттесняют оккупантов от Харькова

сегодня, 21:46
Автор:

Козлова Альбіна
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17 апреля, на 53 сутки с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины, ВСУ в Харьковской области осуществили контратаки и освободили несколько населенных пунктов. Об этом сообщил губернатор Харьковской области Олег Синегубов.

ВСУ освободили несколько населенных пунктов: что известно

Фото Генеральный штаб ВСУ

Таким образом, украинские военные оттеснили врага от Харькова и взяли под контроль Базалиевку, Лебяже, часть Кутузовки. ВСУ продолжают отбивать врага и в районе села Мала Рогань и сдерживают врага по другим направлениям возле областного центра. Военные 81 аэромобильной бригады в этом районе уничтожили пять вражеских танков, 10 бронемашин и почти сотню живой силы врага.

Оккупанты продолжают обстреливать из артиллерии Харьков. Враг попал в 18 домов в центре и на Салтовке, там возникли пожары. На места выезжало 160 пожарных. В результате обстрелов пострадали 20 человек, пять граждан погибли. В городе также повреждена гражданская инфраструктура.

Ранее мы писали, что в Харьковской области ВСУ подвели вражеский вертолет Ка-52 без применения современного оружия – " Стингера ". Попали в воздушную цель из советской ПЗРК " Игла ". Об этом сообщают на странице 93 отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Оперативного командования "Восток".

Как сообщал портал "Комментарии", в Балтийском регионе НАТО провело обучение в воздухе. Известно, что пилоты союзников тренировались над Эстонией, выполняя разные боевые задания — воздушное сражение, сопровождение подбитого самолета, дозаправка в воздухе и другие маневры. Такие совместные учения проходят на постоянной основе и сосредоточены на реальных сценариях.


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Источник: https://t.me/synegubov
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