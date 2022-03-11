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ВСУ освободили 5 населенных пунктов в Черниговской области от российских оккупантов

В настоящее время распространяются панические настроения среди русских солдат

сегодня, 12:16
Автор:

Карина Ожерельева
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Вооруженные силы Украины освободили 5 населенных пунктов в Черниговской области от российских оккупантов. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление оперативно-тактической группировки "Север".

ВСУ освободили 5 населенных пунктов в Черниговской области от российских оккупантов

ВСУ - фото из открытых источников

"Силы сопротивления, действующие на Черниговщине, своими умелыми действиями, проявляя при этом незаурядную решимость, освободили 5 населенных пунктов от кацапской орды", — сообщает оперативное командование "Север".

Также "Север" отмечает, что подразделения российской федерации не в состоянии в полном объеме вести боевые действия. Распространяются панические настроения среди офицерского состава, которое бросило их высшее военно-политическое управление. Также сообщается, что выполнению задач препятствует морально-психологическое состояние российских солдат.

"И как результат имеем над нашими населенными пунктами Черниговщины государственные флаги Украины и два бронетранспортера, которые теперь будут служить во благо украинского народа", — заявляет оперативное командование "Север" на своей странице в Фейсбуке.

Как сообщали ранее "Комментарии", в ГП "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" сообщают о том, что российские оккупанты, захватившие Запорожскую АЭС, заменяли побережье Каховского водохранилища, граничащее с атомной электростанцией. По словам гендиректор МАГАТЭ Рафаэля Грофа У АЭС нет возможности доставлять запасные части, оборудование и специализированный персонал для проведения плановых ремонтных работ, пока техническое обслуживание первого энергоблока сокращено до минимально допустимого уровня.


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Источник: https://www.facebook.com/kommander.nord/posts/2096256987221755
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