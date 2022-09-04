ВСУ локальными атаками в Запорожской области препятствуют развертыванию российских войск – ISW

3 сентября украинские официальные лица прямо заявили, что продолжающееся украинское контрнаступление на юге Украины является преднамеренной методичной операцией по ослаблению российских сил и материально-технического обеспечения, а не операцией, направленной на немедленный возврат больших участков территории.

Фото из открытых источников

Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Так, Советник президента Украины Алексей Арестович сообщил Wall Street Journal, что нынешняя цель украинских сил на юге — "систематическое подавление армии Путина, и что украинские войска медленно и систематически раскрывают и уничтожают оперативную систему тылового снабжения России с помощью артиллерии и удары высокоточного оружия.

Заявление Арестовича перекликается с оценкой ISW о том, что продолжающееся контрнаступление, скорее всего, не приведет к немедленным успехам и что украинские силы стремятся вывести из строя ключевые узлы тылового обеспечения, поддерживающие российские операции на юге, и подорвать российский военный потенциал.

Ключевые выводы аналитиков института:

- Кремль может усилить самоцензуру среди российских блогеров и военных корреспондентов, освещающих войну в Украине.

- Украинские военные официальные лица сообщили, что ВСУ продолжают позиционные бои вдоль линии фронта Херсон-Николаев и что украинские войска сосредоточены на нанесении ударов по российским наземным коммуникациям, сосредоточению техники и живой силы, а также узлам тылового обеспечения вдоль южной оси.

- Кадры из социальных сетей свидетельствуют об эффективных украинских ударах в западной и центральной части Херсонской области.

- Российские блогеры продолжают утверждать, что украинские силы ведут бои на западе Херсонщины, вдоль реки Ингулец, а также на севере Херсона к югу от границы с Днепропетровской областью.

- Российские силы провели ограниченные наземные атаки к северо-востоку и югу от Бахмута, а также к северу и юго-западу от Донецка.

- Украинские силы могут проводить локальные атаки вдоль линии соприкосновения в Западной Запорожской области, чтобы помешать развертыванию российских войск.

- Российские власти продолжают наращивать боевую мощь за счет вербовки через государственные предприятия и тюрьмы, чтобы обойти всеобщую мобилизацию.

- Российские оккупационные власти все чаще пытаются предоставлять основные услуги на оккупированных территориях Украины.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!