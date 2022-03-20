Вооруженные силы Украины ликвидировали заместителя командующего Черноморским флотом России по военно-политической работе Андрея Палия. Как сообщают "Комментарии", такое заявление было опубликовано Сухопутными войсками ВС Украины на странице в Фейсбуке.

ВСУ - фото из открытых источников

"ВСУ ликвидировали заместителя командующего Черноморским флотом РФ по военно-политической работе, капитана 1 ранга Андрея Палия. Доброе утро, мы из Украины!", — говорится в сообщении Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Как сообщали ранее "Комментарии", Главнокомандующий ВСУ обратился с призывом к политикам не мешать военным делать свою работу. Валерий Залужный призвал находящихся в тыловых городах политиков не унижать наших защитников своими "экспертными оценками". Валерий Залужный отметил, что своими заявлениями о том, что идет подготовка к сдаче страны и о том, что враг без сопротивления оккупировал тот или иной пункт политики, которые сидят в глубоком тылу, только унижают наших воинов.

Также "Комментарии" писали, что американский профессор Карбер заявил, что третьи страны должны помочь Украине в войне с Россией, предоставив разные типы вооружения. Карбер отметил, что в ходе полномасштабного российского вторжения решение вопроса вооружения Украины должно осуществляться посредством предоставления советских типов авиационных систем и систем противовоздушной обороны третьими странами, которые в дальнейшем будут заменены новыми образцами из Соединенных Штатов.

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