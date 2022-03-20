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ВСУ ликвидировали заместителя командующего Черноморским флотом

Украинская армия ликвидировала капитана 1 ранга Палия

сегодня, 10:50
Автор:

Карина Ожерельева
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Вооруженные силы Украины ликвидировали заместителя командующего Черноморским флотом России по военно-политической работе Андрея Палия. Как сообщают "Комментарии", такое заявление было опубликовано Сухопутными войсками ВС Украины на странице в Фейсбуке.

ВСУ ликвидировали заместителя командующего Черноморским флотом

ВСУ - фото из открытых источников

"ВСУ ликвидировали заместителя командующего Черноморским флотом РФ по военно-политической работе, капитана 1 ранга Андрея Палия. Доброе утро, мы из Украины!", — говорится в сообщении Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Как сообщали ранее "Комментарии", Главнокомандующий ВСУ обратился с призывом к политикам не мешать военным делать свою работу. Валерий Залужный призвал находящихся в тыловых городах политиков не унижать наших защитников своими "экспертными оценками". Валерий Залужный отметил, что своими заявлениями о том, что идет подготовка к сдаче страны и о том, что враг без сопротивления оккупировал тот или иной пункт политики, которые сидят в глубоком тылу, только унижают наших воинов.

Также "Комментарии" писали, что американский профессор Карбер заявил, что третьи страны должны помочь Украине в войне с Россией, предоставив разные типы вооружения. Карбер отметил, что в ходе полномасштабного российского вторжения решение вопроса вооружения Украины должно осуществляться посредством предоставления советских типов авиационных систем и систем противовоздушной обороны третьими странами, которые в дальнейшем будут заменены новыми образцами из Соединенных Штатов.

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Источник: https://www.facebook.com/UkrainianLandForces/posts/306634781568520
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Обсуждения

Стасенька Пухнастая

сегодня, 11:11

Я не думаю, что целью этих экспертных оценок является желание кого-то унизить. Просто у нас всех болит душа за Мариуполь, Харьков, Херсон и другие города, находящиеся сейчас в очень тяжелом положении, а отсутствие положительных подвижек в этом аспекте и порождает всякие глупые мысли. Надеюсь со временем, все наладится, и мы выбьем противника за пределы Кубани и Ставрополья, не говоря уж про Севастополь, Воронеж, Луганск, Донецк и другие Украинские города.

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