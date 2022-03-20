ВСУ ликвидировали заместителя командующего Черноморским флотом

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Карина Ожерельева
Вооруженные силы Украины ликвидировали заместителя командующего Черноморским флотом России по военно-политической работе Андрея Палия. Как сообщают "Комментарии", такое заявление было опубликовано Сухопутными войсками ВС Украины на странице в Фейсбуке.
ВСУ - фото из открытых источников
Как сообщали ранее "Комментарии", Главнокомандующий ВСУ обратился с призывом к политикам не мешать военным делать свою работу. Валерий Залужный призвал находящихся в тыловых городах политиков не унижать наших защитников своими "экспертными оценками". Валерий Залужный отметил, что своими заявлениями о том, что идет подготовка к сдаче страны и о том, что враг без сопротивления оккупировал тот или иной пункт политики, которые сидят в глубоком тылу, только унижают наших воинов.
Также "Комментарии" писали, что американский профессор Карбер заявил, что третьи страны должны помочь Украине в войне с Россией, предоставив разные типы вооружения. Карбер отметил, что в ходе полномасштабного российского вторжения решение вопроса вооружения Украины должно осуществляться посредством предоставления советских типов авиационных систем и систем противовоздушной обороны третьими странами, которые в дальнейшем будут заменены новыми образцами из Соединенных Штатов.
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Стасенька Пухнастая
сегодня, 11:11
Я не думаю, что целью этих экспертных оценок является желание кого-то унизить. Просто у нас всех болит душа за Мариуполь, Харьков, Херсон и другие города, находящиеся сейчас в очень тяжелом положении, а отсутствие положительных подвижек в этом аспекте и порождает всякие глупые мысли. Надеюсь со временем, все наладится, и мы выбьем противника за пределы Кубани и Ставрополья, не говоря уж про Севастополь, Воронеж, Луганск, Донецк и другие Украинские города.