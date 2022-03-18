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ВСУ ликвидировали командира полка армии оккупантов

ВСУ продолжают уничтожать оккупантов

сегодня, 10:45
Автор:

Денис
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Украинские защитники сообщают об уничтожении высокопоставленного военного армии РФ. Об этом сообщается на официальной странице Сухопутных войск Вооруженных сил Украина в социальной сети Facebook. 

ВСУ ликвидировали командира полка армии оккупантов

ВСУ

Как стало известно, на украинской земле был уничтожен полковник оккупантов. 

"Наши воины ликвидировали командира 331 гвардейского парашютно-десантного полка России полковника Сергея Сухарева.", — сообщают в Сухопутных войсках ВСУ. 

ВСУ ликвидировали командира полка армии оккупантов - фото 2

Фото: СВ ВСУ.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о хакерской атаке на новостные сайты Украины. В Службе безопасности Украины рассказали подробности об инциденте. Сообщается, что в настоящее время СБУ уже идентифицировала злоумышленников. Правоохранители отметили, что хакеры были слабо подготовлены. Подробно об этом читайте на нашем сайте. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что в СНБО рассказали, кто на Западе продолжает спонсировать войну РФ. На деньги, которые в виде налогов платят французские компании в бюджет России, покупается оружие, подчеркнул секретарь СНБО Данилов. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Читайте также о том, что могут ли украинцев уволить за неявку на работу из-за войны. В Центре противодействия дезинформации РНБО рассказали, могут ли украинцев уволить из-за неявки на работу в такое сложное время. Читайте об этом подробно на нашем сайте. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что погиб артист балета Национальной оперы Украины Артем Дацишин. 26 февраля артиста обстреляли российские военные. Подробнее об этом читайте на нашем сайте. 


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Источник: https://www.facebook.com/UkrainianLandForces
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