ВСУ ликвидировали командира полка армии оккупантов

Украинские защитники сообщают об уничтожении высокопоставленного военного армии РФ. Об этом сообщается на официальной странице Сухопутных войск Вооруженных сил Украина в социальной сети Facebook.

ВСУ

Как стало известно, на украинской земле был уничтожен полковник оккупантов.

"Наши воины ликвидировали командира 331 гвардейского парашютно-десантного полка России полковника Сергея Сухарева.", — сообщают в Сухопутных войсках ВСУ.

Фото: СВ ВСУ.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о хакерской атаке на новостные сайты Украины. В Службе безопасности Украины рассказали подробности об инциденте. Сообщается, что в настоящее время СБУ уже идентифицировала злоумышленников. Правоохранители отметили, что хакеры были слабо подготовлены. Подробно об этом читайте на нашем сайте.

Сайт "Комментарии" писал о том, что в СНБО рассказали, кто на Западе продолжает спонсировать войну РФ. На деньги, которые в виде налогов платят французские компании в бюджет России, покупается оружие, подчеркнул секретарь СНБО Данилов. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Читайте также о том, что могут ли украинцев уволить за неявку на работу из-за войны. В Центре противодействия дезинформации РНБО рассказали, могут ли украинцев уволить из-за неявки на работу в такое сложное время. Читайте об этом подробно на нашем сайте.

Также "Комментарии" сообщали о том, что погиб артист балета Национальной оперы Украины Артем Дацишин. 26 февраля артиста обстреляли российские военные. Подробнее об этом читайте на нашем сайте.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!