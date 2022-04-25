ВСУ ликвидировали группу российских оккупантов - "украинское сафари продолжается" (ФОТО)

Военные Вооруженных сил Украины ликвидировали очередную группу российских захватчиков. Украинские защитники опубликовали фото ликвидированных оккупантов. Как сообщают "Комментарии", такое заявление опубликовал Стратком ВСУ на своей странице в Фейсбуке.

Уничтоженная российская техника - фото из открытых источников

В сообщении Страткома ВСУ отмечается, что захватчиков удалось уничтожить благодаря усилиям бойцов 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка.

""Украинское сафари 2.0" продолжается. На этот раз молодых людей выдала их оккупантская (свиновательская) внешность. Угрозу они уже не составляют", — пишет СтратКом Вооруженных сил Украины в Фейсбуке.

Как сообщали ранее "Комментарии", в Bellingcat назвали ключевую цель Путина в Украине до 9 мая. В случае неудачи агрессор может прибегнуть к террористическим мерам, прогнозирует эксперт. Руководитель проекта расследований отметил, что военно-политическому руководству РФ все сложнее и сложнее скрыть панику. Есть неопределенное желание продать россиянам хоть какую-то "победу" до 9 мая. По словам журналиста-расследователя, каждый день без побед вызывает у россиян все больше вопросов.

Также "Комментарии" писали, что оккупанты нанесли ракетные удары в четырех областях: что известно. За сутки оккупанты снова выпустили ракеты по украинским городам — заводам, железным дорогам и другой инфраструктуре. В ночь на 25 апреля были ракетные удары в Винницкой, Полтавской, Львовской и Ровенской областях.

Читайте на портале "Комментарии": Брянск на границе с Украиной: горит нефтебаза и нефтепровод Дружба. Жители города начали делиться мыслями в соцсетях по поводу произошедшего.

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