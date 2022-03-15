logo

BTC/USD

38487.22

ETH/USD

2638.46

LTC/USD

105.08

USD/UAH

31.20

EUR/UAH

35.15

RUB/UAH

0.37

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Оборона 2022 ВСУ ликвидировали еще одно генерала оккупантов
commentss НОВОСТИ Все новости

ВСУ ликвидировали еще одно генерала оккупантов

сегодня, 11:47
Автор:

Денис
Поделитесь публикацией:

Вооруженные силы Украины сообщают о ликвидации еще одного генерала ВС РФ. Об этом сообщается на официальной странице Сухопутных войск ВСУ. 

ВСУ ликвидировали еще одно генерала оккупантов

Войска РФ

За время вторжения в Украину Россия потеряла уже четвертого генерала. 

"Минус один русский генерал. Устанавливается должность и фамилия", — сообщают в Сухопутных войсках ВСУ. 

В подтверждение к своим словам наши защитники опубликовали фотографию ликвидированного оккупанта. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о захвате Запорожской АЭС: какая сейчас ситуация с радиационным фоном в Запорожье. В мэрии города озвучили данные о радиационном фоне по состоянию на утро сегодняшнего дня. 

Читайте также о том, что президент рассказал о двух шагах налоговой реформы: как теперь будет жить страна. В обращении Глава государства сообщил, что Кабинет Министров разработал и согласовал пакет решений для поддержки украинской экономики, чтобы бизнес функционировал и люди работали там, где безопасность это позволяет. 



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/UkrainianLandForces
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!