ВСУ ликвидировали еще одно генерала оккупантов

Вооруженные силы Украины сообщают о ликвидации еще одного генерала ВС РФ. Об этом сообщается на официальной странице Сухопутных войск ВСУ.

Войска РФ

За время вторжения в Украину Россия потеряла уже четвертого генерала.

"Минус один русский генерал. Устанавливается должность и фамилия", — сообщают в Сухопутных войсках ВСУ.

В подтверждение к своим словам наши защитники опубликовали фотографию ликвидированного оккупанта.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о захвате Запорожской АЭС: какая сейчас ситуация с радиационным фоном в Запорожье. В мэрии города озвучили данные о радиационном фоне по состоянию на утро сегодняшнего дня.

Читайте также о том, что президент рассказал о двух шагах налоговой реформы: как теперь будет жить страна. В обращении Глава государства сообщил, что Кабинет Министров разработал и согласовал пакет решений для поддержки украинской экономики, чтобы бизнес функционировал и люди работали там, где безопасность это позволяет.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!