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ВСУ идут в контрнаступление в Херсонской области - разведка Великобритании

В настоящее время бои продолжаются на территории Луганской, Харьковской, Херсонской, Донецкой и юге Запорожской областей

сегодня, 16:48 comments7479
Автор:

Карина Ожерельева
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Вооруженные силы Украины ушли в контрнаступление в Херсонской области. Как сообщают "Комментарии", такое заявление сделала разведка Великобритании на своей странице в Твиттере.

ВСУ идут в контрнаступление в Херсонской области - разведка Великобритании

Карта боевых действий – разведка Британии

Согласно информации британской разведки, российские войска пока держат под контролем часть территории Украины, однако украинская армия уже пошла в контрнаступление в направлении Херсонщины, которая сейчас находится во временной оккупации.

Также разведка Великобритании сообщает, что продолжаются бои на территории Луганской, Харьковской, Херсонской, Донецкой и юге Запорожской областей.

Как сообщали ранее "Комментарии", в ОП спрогнозировали дальнейшую судьбу Медведчука — "хватит ему пожизненно". Советник главы Офиса президента Алексей Арестович отметил, что после решения суда по поводу задержанного нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука его судьбу будет решать президент Украины Владимир Зеленский. Также советник главы ОП добавил, что сначала Медведчук должен дать показания, которые помогут Украине узнать, как Россия готовила войну. И после этого, возможно, будет суд.

Также "Комментарии" писали, что нардеп рассказал, почему ЕС должен быть заинтересован в предоставлении оружия Украине. Мир столкнется с голодом, Европа с тысячами беженцев из Азии и Африки.

Читайте на портале "Комментарии": препятствий больше нет: Германия готова поставлять Украине тяжелое вооружение . Правящая коалиция в Германии согласовала все моменты по поставке Украине тяжелых вооружений. Поставки Берлина тяжелого вооружения в Украину будут проходить очень быстро. Все партнеры по коалиции в Германии смогли прийти к такому решению.


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Источник: https://twitter.com/DefenceHQ/status/1510203444547756036
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Обсуждения

Андрей

сегодня, 16:31

Что за делитанство...?Карта военной ситуации от 2 апреля.

Журнашл@хи

сегодня, 16:02

Издание ваше ублюдочное кликбейтит новость на основе твита двухнедельной давности. Когда вы уже прогорите, твари.

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