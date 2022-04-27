Встреча 40 министров в Германии - это очень плохие новости для россии: Подоляк объяснил почему

В Офисе президента Украины прокомментировали состоявшуюся на базе "Рамштайн" встречу 40 министров обороны государств со всего мира. В ОП убеждены, что эта встреча означает "очень плохие новости для россии". Как сообщают "Комментарии", такое заявление сделал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк на своей странице в Твиттере.

Подоляк - фото из открытых источников

"Одним из странных требований России в начале войны была полная демилитаризация Украины. Что ж, после вчерашней эпохальной встречи 40 министров обороны стран мира имею очень плохие новости для России. Объем, скорость, упрощенная логистика, расширенная номенклатура оружия — Украина существенно усиливается", — заявил советник главы ОПУ.

Как сообщали ранее "Комментарии", в небе над Украиной было уничтожено еще пять российских летательных аппаратов. ВСУ продолжают уничтожать летательные аппараты российской армии в небе над Украиной. Кроме того, в небе над Украиной наше ПВО уничтожило две крылатые ракеты.

Также "Комментарии" писали, что в парламенте спрогнозировали новую фазу боевых действий уже в июне-июле. Если российская армия удастся сохранить силы после наступления на востоке и юге Украины, она может решиться на новую фазу боевых действий уже в июне-июле. Парламентарий считает, что тактика России остается неизменной. Москва, как и сегодня, будет продолжать наносить удары по объектам критической инфраструктуры.

Читайте на портале "Комментарии": России не удалось уничтожить украинские ВВС или систему ПВО. Несмотря на заявления российских пропагандистов в первые дни полномасштабного вторжения в Украину Киев сохраняет контроль над большей частью своего воздушного пространства.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!