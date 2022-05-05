Вражеские ракетные удары по городам: есть жертвы среди гражданских

За прошедшие сутки оккупанты нанесли ракетные удары по четырем городам — ​​Днепру, Запорожью, Одессе, Николаеву, обстреливали города Донбасса. Об этом сообщил президент в вечернем обращении.

Обстрелы на Донбассе, фото из Телеграм

По информации главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко, две ракеты целились по центру города, одну сбили силы противовоздушной обороны. Вторая попала в железнодорожную инфраструктуру. Предварительно жертв нет. Однако в результате разрушения инфраструктуры временно остановлено движение поездов.

По данным АО "Укрзализныця", среди железнодорожников пострадавших нет. Степень повреждений еще оценивают. По состоянию на 7 часов утра 5 мая, опаздывают 46 пассажирских поездов.

Городской голова Николаева сообщил, что в результате ночных обстрелов города российскими войсками, была повреждена контактная сеть троллейбусов. Потерпевших нет.

Информации о ситуации в Запорожье по состоянию на утро пока нет. Глава ОВА отметил вечером 4 мая, что в город прибыла колонна эвакуированных через Мариупольский гуманитарный коридор — это 344 человека из Мариуполя, Мангуша, Бердянска, Токмака и Васильевки. Оккупанты обстреливали и пробовали наступать на населенные пункты Гуляйполе, Камышеваха и Орехов.

По ситуации в Одессе предварительно известно, что сработала противовоздушная оборона. Информация от военной администрации пока нет.

Оккупанты запустили ракеты ночью по Краматорску. По данным ОВА, пока известно о 25 раненых гражданских, шестеро нуждаются в госпитализации. Попали по 9 жилым домам, школе и многочисленным объектам гражданской инфраструктуры. В течение 4 мая погибли двое гражданских в Шандриголово, 11 человек в области ранены.

В Луганской области местные обнаружили тела еще пятерых луганчан, это двое мужчин из Новоивановки, мужчина из Тошковки и женщина из Воеводовки, мужчина из Попасной. Точные данные невозможно посчитать, ведь из-за вражеских обстрелов пылают дома в Попасной и Горной общинах. Насчитали семь мощных артиллерийских обстрелов Северодонецка, еще семь Попаснянской и Горной общины, четыре Лисичанска в сутки.

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