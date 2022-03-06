Враг в Украине готовит вторую волну широкомасштабного наступления: Данилов сообщил планы Кремля

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов подчеркнул, что Россия готовит вторую волну широкомасштабного наступления и надеется захватить Киев. Такое заявление сделал Данилов на своей странице в Facebook.

Секретарь СНБО Алексей Данилов - фото из открытых источников

"Украинская армия дает достойный отпор, и день нашей победы над российской химерой приближается с каждым днем, но враг еще опасен и готовит вторую волну широкомасштабного наступления, к которой мы должны подойти максимально готовыми и сплоченными", — отметил Данилов.

Также секретарь СНБО отметил, что стратегически важными для врага остаются Харьков, Мариуполь, Киев, Николаев, Одесса и Чернигов.

"План врага – взять ключевые города в окружение, обескровить украинские вооруженные силы, создать ситуацию гуманитарной катастрофы для гражданского населения", – добавил Данилов.

Данилов заявил, что теперь основное внимание командования российских оккупантов будет сосредоточено на юге, где враг будет пытаться закрыть Украине проход к Черному и Азовскому морю, что, по мнению России, может создать условия для экономического подавления сопротивления Украины.

"Враг не оставляет надежд овладеть Киевом и формирует ресурсы для оцепления Днепра", — подчеркнул также Данилов.

В то же время, по словам Данилова, сейчас происходит перегруппировка украинской армии, пополнение свежим резервом и насыщение современным вооружением.

"Мы сделали наиболее тяжелый шаг к Победе, но впереди еще много работы по уничтожению оккупантов и возвращению всех украинских земель! Похоронки российским матерям и тона обугленного российского военного железа — памятник для следующей волны оккупантов: не лезьте — убьем! И будем убивать столько, чтобы одурманенное российское общество проснулось, если не от чувства вины, то от боли… И мы достучимся до вас… Никогда не сражайтесь с украинцами, рано или поздно мы придем к вам, чтобы вернуть все накопленные вами долги, а счет набег на век вперед", — заявил Данилов.

Как сообщали ранее "Комментарии", ООН сообщило количество украинских беженцев с начала войны.

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