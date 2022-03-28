Враг стягивает силы для возобновления наступления на Украину - Генштаб

Российские оккупанты сосредоточивают главные усилия на содержании уже занятых рубежей и на подготовке к новым наступательным действиям. Как сообщают "Комментарии", об этом свидетельствует дневной свод Генштаба ВСУ.

Оперативная сводка - Минобороны Украины

"Отмечается перегруппировка с целью наращивания наступательных возможностей для выполнения задания по выходу на административные границы Донецкой и Луганской областей. При этом противником продолжается нанесение ракетно-бомбовых ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры. Также продолжается подготовка и перемещение дополнительных подразделений вооруженных сил РФ для ведения боевых действий на территории Украины", — говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Сообщается, что Россия планирует отправить военную технику и 150 военнослужащих из состава 155 отдельной бригады морской пехоты тихоокеанского флота. Также уже сформировано подразделение 14-й отдельной бригады специального назначения Восточного военного округа, которое готовится к командировке в мае 2022 года.

Как сообщали ранее "Комментарии", в РФ запретили выход интервью Зеленскому. Роскомнадзор заявил, что российские СМИ, принявшие интервью у президента Украины Владимира Зеленского, не будут иметь права для публикации его на территории России. В Роскомнадзоре назвали ряд СМИ, принимавших интервью у президента Украины, иноагентами, не имеющими права публиковать свои материалы на территории России.

Также "Комментарии" писали, что РФ уже не уверена в успехе операций у побережья Украины. Британские разведчики предполагают, что уничтожение Саратова стало для российских оккупационных войск неожиданностью, после чего у них возникли опасения относительно успешности морских операций неподалеку от украинских берегов.

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