Враг понес значительные потери: какая ситуация в Луганской области на утро

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, какая ситуация к утру 55 дня полномасштабной войны в области. Действительно происходит обострение, враг существенно увеличил количество атак, обстрелов и авиаударов. Однако украинские военные удерживают линию обороны. Города в Луганской области разрушены на 70%.

Фото Генеральный штаб ВСУ

В течение ночи отражали наступление оккупантов в Попасной, Рубежном. У противника значительные потери – десятки погибшими, сбит беспилотник Орлан-10, подбита тяжелая техника. С 18 апреля оккупанты зашли в Кременную, украинские военные отошли оттуда для перегруппировки, говорит Сергей Гайдай. Там остаются три с половиной тысячи гражданских. Выезжавшую из города семью расстреляли русские, также они открыли огонь по "скорой", ехавшей на место.

В Лисичанске обстреляно здание патрульной полиции – шестеро сотрудников в госпитале. Были ранены патрульные, один полицейский Нацполиции в Лисичанске погиб. 17 апреля россияне обстреляли спорткомплекс "Олимп" в Кременной. На месте вспыхнул пожар на площади 2400 кв. м. Спорткомплекс был восстановлен по программе Президента "Большая стройка".



Эвакуация граждан продолжается, где это возможно. Дополнительный эвакуационный поезд запускает "Укрзалізниця". В Луганскую область должны прибыть волонтеры, чтобы вынести из домов лежачих больных и забрать их спецтранспортом. Оттуда их развезут в хосписы или больницы. Есть дополнительные автобусы, эвакуация происходит ежедневно.

Сейчас в городах осталось 20% населения, с 340 тысяч сейчас до 70 тысяч человек. По словам Гайдая, остались именно те, кто держится за свое имущество. Администрация уговаривает людей, к сожалению, мотивацией уехать для них становятся трупы и попадание снарядов возле укрытий. Эвакуируют людей из Рубежного, Лисичанска, Северодонецка, Горной общины, Попасной, из Кременной просят дождаться организованной эвакуации.

Как сообщал портал "Комментарии", ВСУ освободили несколько населенных пунктов в Харьковской области.

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