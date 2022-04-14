Враг меняет военную тактику: что рассказали в украинской разведке

Как сообщает разведка, оккупанты получили новые указания от командования о военной тактике на поле боя. Об этом свидетельствуют перехваты телефонных разговоров, говорится на странице Главного управления разведки Минобороны. Также русские солдаты жаловались родным, что их стреляют каждый день, а они прорвать оборону не могут.

Разрушенные города в результате обстрелов оккупантов, фото Фейсбук

По словам мобилизованного военнослужащего российской армии Олега Карасева, он получил информацию о том, какие города в Донецкой области нужно сравнить с землей. Да, командование дало приказ бомбить постоянно Лисичанск и Северодонецк, а Рубежное взять. Оккупантам дали срок до 10 мая, а потом все разрушать, если не захватят.

Теперь тактику войны, которую ведет россия против Украины, меняют на противоположную — сначала обстрелы ракетами и РСЗО, а затем по руинам будет двигаться пехота. К таким действиям оккупанты уже прибегали в Волновахе и продолжают разрушать Мариуполь.

То есть Россия целенаправленно уничтожает города и совершает преступления против мирного населения. Указания "равнять с землей" дает высшее военно-политическое руководство страны-агрессора.

Как сообщает Генштаб, руководство российской армии хочет мобилизовать 60-70 тысяч мужчин из так называемой "ДНР", однако пока им удачно силой отправить на войну лишь 20% от этого количества.



По данным Донецкой военной администрации, 13 апреля оккупанты нанесли ракетный удар по Черкасскому. За сутки ранены 10 человек. В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. На Луганщине продолжаются обстрелы, наступления и попытки точечных атак не прекращаются в Попасной, Кременной и Рубежном. Оккупанты количеством в роту идут в наступление, позади них идут заградительные отряды — так называемые кадыровцы, ЛНР-овцы. Однако оккупанты постоянно теряют очень много людей — каждый день, каждую атаку. За день 30-50 орков наши защитники убивают, техника подбита.

Как сообщал портал "Комментарии", в Генштабе рассказали, где сейчас идут самые горячие бои.

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