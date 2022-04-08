Враг готовит дискредитационную кампанию против Украины: подробности

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Карина Ожерельева
После заседания Совбеза ООН российские СМИ начали смещать акценты в информационном поле. Основной тезис о преступлениях в Буче, который сейчас продвигает Москва, — "никто не узнает правду". Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление Центра противодействия дезинформации при СНБО.
Мариуполь - фото из открытых источников
Отмечается, что враг не признал поражение в информационной войне и готовится к очередному этапу, который касается "преступлений ВСУ в Мариуполе и на Донбассе".
Как сообщали ранее "Комментарии", Арестович рассказал, когда Кремль будет готов подписать мирное соглашение с Украиной. Российское руководство постарается завершить горячую фазу войны мирным соглашением до того, как Украина получит тяжелое вооружение от союзников. При этом речь идет о значительных объемах тяжелого вооружения, что позволяет перейти в наступление для освобождения своих территорий.
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