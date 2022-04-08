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Враг готовит дискредитационную кампанию против Украины: подробности

Россия готовится к очередному этапу в информационной войне

сегодня, 14:42 comments1592
Автор:

Карина Ожерельева
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После заседания Совбеза ООН российские СМИ начали смещать акценты в информационном поле. Основной тезис о преступлениях в Буче, который сейчас продвигает Москва, — "никто не узнает правду". Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление Центра противодействия дезинформации при СНБО.

Враг готовит дискредитационную кампанию против Украины: подробности

Мариуполь - фото из открытых источников

"Враг продолжает переводить вину за совершенные армией РФ преступления на украинских военных. Для этого, хоть и безрезультатно, россия подключила даже уже известных кремлевских "западных экспертов" — Скотта Риттера и итальянскую депутатку Европарламента Франческу Донато. Но явно активная фаза завершилась", — говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации.

Отмечается, что враг не признал поражение в информационной войне и готовится к очередному этапу, который касается "преступлений ВСУ в Мариуполе и на Донбассе".

"Россию пытаются исключить из мировой повестки дня, на фоне этого кремль еще более агрессивно будет пытаться дискредитировать Украину на международной арене", — сообщает Центр противодействия дезинформации.

Как сообщали ранее "Комментарии", Арестович рассказал, когда Кремль будет готов подписать мирное соглашение с Украиной. Российское руководство постарается завершить горячую фазу войны мирным соглашением до того, как Украина получит тяжелое вооружение от союзников. При этом речь идет о значительных объемах тяжелого вооружения, что позволяет перейти в наступление для освобождения своих территорий.

Читайте на портале "Комментарии": Макрон рассказал, есть ли шанс, что война в Украине закончится в ближайшие дни.


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Источник: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/1133
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