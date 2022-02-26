Война в Украине: ситуация на фронте на 26 февраля

Российский оккупант продолжает наступательную операцию против Украины. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

ВСУ - фото из открытых источников

"Враг начал передислокацию резервных подразделений в приграничные с Украиной районы и продолжает наносить авиационные удары по аэродромам, группировкам войск ВС Украины на Востоке и в северной части Киевской области. Осуществлены одиночные авиационные удары в районах Сумы, Полтавы, Мариуполя. С Черного моря враг совершил пуск крылатых ракет морского базирования Калибр по территории Украины", — сообщают наши защитники.

Управление действиями тактической авиации РФ происходит на территории Беларуси и ВОТ Крым. В районе Мозыря находятся батальонные тактические группы 35 общевойсковой армии Восточного ВО, которые могут быть применены для нанесения ударов по объектам на территории Украины.

Сообщается, что установлено временное место нахождения десятков единиц танков в районе Шумского и ракетных систем залпового огня БМ-21 "Град" в районе Косовщины.



Враг неоднократно применял оперативно-тактическую авиацию в районах Южный и Одесса, по аэродрому Озерное, по объектам гражданской инфраструктуры в Киевской области. На Слобожанском направлении оперативная группировка войск ВС Украины остановила наступление противника и продолжает ведение оборонных боев в Харьковской области. Ведутся городские бои в Ахтырке.

"На приморском направлении в районе Коблево в результате огня механизированных подразделений 28 омбр уничтожены катера и до 20 человек личного состава ДРГ противника. Группой инженерных заграждений Военно-Морских Сил ВС Украины осуществлено минирование десантно-доступных участков", — сообщили в Генштабе.

"Группировка Воздушных Сил ВС Украины осуществляет отражение воздушных ударов противника, уничтожен военно-транспортный самолет ИЛ-76МД с десантом российских оккупационных войск. Продолжает ведение систематических боевых действий. Нанесение огневого поражения по скоплению живой силы и военной техники врага в Киевской, Черниговской и Херсонской областях. Группировка объединенных сил ведет оборонительную операцию и удерживает занятые позиции вдоль всей линии разграничения", — информирует Генштаб ВСУ.

Ориентировочные потери противника составляют:

самолеты – 14 ед.,

вертолеты – 8 ед.,

танки – 102 ед.,

ББМ – 536 ед.,

пушек – 15 ед.,

ЗРК БУК-1 ед.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Мариуполе снаряд попал в школу. Снаряд был выпущен оккупантами.

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