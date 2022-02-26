Война в Украине: расчет РФ провалился

Украина переживает третьи сутки российского открытого вторжения. Всё это время издание "Комментарии" – на своем боевом посту – информирует о происходящем. А также собирает комментарии экспертов, которые делают это в перерывах между эвакуацией семей, спуском в бомбоубежище или боями с оккупантами (многие из наших экспертов – члены территориальной обороны). Предлагаем вашему вниманию очередной анализ ситуации, сделанный специально для нашего портала.

Война в Украине. Фото из открытых источников

РФ намеревалась завершить боевые действия в течение 24 часов



Политический и бизнес консультант, руководитель Центра военно-правовых исследований, адвокат Александр Мусиенко отмечает:

"Мы достойно переживаем сложные времена. Наблюдаем за очередным витком российской агрессии в виде войны против Украины. Видим, что враг циничен, что применяет варварские методы — бьет по больницам, по жилым домам. Но это, вероятно, еще и от злости. От того, что не удается достичь поставленных целей".

По мнению эксперта, скорее всего, РФ намеревалась завершить боевые действия в течение 24 часов. Расчет был на то, что смогут устрашить нас ударами из "Искандеров", после чего еще и авиационными налетами. Что всё тут посыплется, ВСУ и власти разбегутся.

"Но этого не случилось. Мы видим, что и руководство страны, и вооруженные силы, и нацгвардия, и нацполиция, и пограничники, и добровольцы, и все украинцы, дающие отпор врагу, сорвали этот сценарий. Ни один из больших городов не был взят, практически по всем направлениям войска оккупанта отбиваются, даже если им удается куда-то продвинуться. Так что уже можно утверждать о срыве блицкрига, – считает Александр Мусиенко. – Помимо этого, мы видим потрясающее национальное единение. Люди готовы поддерживать друг друга, защищать свою страну. Это дорогого стоит. И у нас в этом плане огромное моральное преимущество перед россиянами. Конечно, война продолжается. Россия не оставляет попыток по захвату Киева. Идут бои. Но мы будем продолжать сопротивление".

Запад помогает Украине и будет помогать еще больше

Что касается реакции Запада, она, к сожалению, поначалу была не та, на которую мы рассчитывали, признаёт эксперт.

"С другой стороны, – продолжает он, – мы сами должны брать на себя ответственность за свою страну. И сейчас можно сказать, что ситуация меняется. Санкции становятся более жесткими. США, НАТО и отдельные страны (Польша, Эстония и другие) открыто заявляют о поставках в Украину дополнительного вооружения, материальной, гуманитарной помощи. Мир делает постоянные заявления в пользу Украины. Россию исключили из Совета Европы, лишили спортивных соревнований международного уровня. Готовится заявления ГА ООН, которое будет осуждать действия России. Мы видим, что постепенно, но неотвратимо идут действия на углубление международной изоляции РФ. Что очень правильно. С такими подходами, как у Путина, это государство давно заслуживает статус государства-изгоя. Когда наши партнеры увидели, что мы сопротивляемся, что мы готовы умирать за демократические, европейские – цивилизационные – ценности и идеи, они нам будут помогать больше".

Александр Мусиенко акцентирует, что сейчас очень важно держать строй, выстоять, налаживать логистические цепочки поставок вооружений. И таким образом, защищая украинские территории, отвоевывая их у противника, постепенно навязывать свою линию на будущих переговорах (которые точно будут).

"Подчеркиваю – свою линию, отметая дурацкие ультиматумы, которые то и дело звучат из Кремля", – резюмирует эксперт.

Провал блицкрига и усиление санкций повышают напряжение внутри РФ



Народный депутат Украины VIII созыва, эксперт Украинского института будущего Игорь Попов уверен, что определяющими факторами оперативной обстановки стали военное мастерство и боевой дух защитников Украины, а также консолидация общества.

"Стойкость украинцев во время обороны своей земли имеет влияние на поведение Запада. Первые санкции сразу после начала агрессии были важными, но не чувствительными. Однако обороняющаяся страна получает возможности для расширения таких санкций. Сейчас, прежде всего, усиливаются финансово-экономические санкции, против секторов российской экономики и ключевых персон. Также расширяется список вооружений, которые отдельные страны присылают в Украину. Особенно важны системы противовоздушной обороны", – подчеркивает эксперт.

По его словам, показала свою эффективность система управления обороной, каждый производит свою работу.

"Президент Владимир Зеленский дожимает западных партнеров в вопросе санкций, общается с гражданами и принимает стратегические решения. При этом, Генштаб имеет все полномочия по ведению боевых действий, гражданские не вмешиваются в работу военных профессионалов, – акцентирует Игорь Попов. – Министр обороны организует работу ведомства по обеспечению деятельности Вооруженных сил. Подразделения МВД – наша вторая армия, организация и коммуникация поставлены на высоком уровне".

Эксперт не сомневается, что провал блицкрига и усиление санкций повышают напряжение внутри РФ.

"Уже в первый день нападения тысячи граждан вышли на демонстрации, несмотря на риски для себя. Ряд публичных персон высказались жестко против войны. Санкции уже влияют на поведение бизнеса и элит. Несмотря на информационную цензуру, российское общество уже получает трагические известия о судьбах своих военнослужащих", – отмечает Игорь Попов.

Он также подчеркивает, что направления ударов показали – "защита жителей Донбасса" отнюдь не была настоящей целью Кремля.

"Отселение гражданских беженцев из ОРДЛО и голосование Госдумы за признание "независимости" псевдореспублик были лишь операцией прикрытия. А подлинной целью войны является захват украинской столицы и смена политического руководства, принуждение к подписанию политических соглашений, – поясняет Игорь Попов. – Какие-то мирные соглашения будут подписаны, все современные войны заканчиваются мирными договорами. Однако содержание этого документа будет зависеть от военной обстановки на момент подписания, а также от уровня международного давления на настроения общества в обеих странах".

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