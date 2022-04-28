Воины ССО ВСУ и артиллерия уничтожили колонну вражеской бронетехники (ВИДЕО)

Украинские воины продолжают героически уничтожать живую силу и технику оккупантов. Об этом пишет Командование Сил специальных операций Вооруженных сил Украины на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

ВСУ

Воины ССО совместно с артиллеристами уничтожили три танка и одну БМП армии рф.

"За кадром этого видео – мастерская и непростая работа группы ССО Украины. Ведь именно в тот момент, когда наши операторы корректировали огонь украинской артиллерии – сами они находились под обстрелом российских артиллеристов", — сообщает Командование ССО ВСУ.

В подтверждение своим словам наши военные опубликовали видео, на котором запечатлен результат их работы.

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