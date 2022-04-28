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Главная Новости Оборона 2022 Воины ССО ВСУ и артиллерия уничтожили колонну вражеской бронетехники (ВИДЕО)
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Воины ССО ВСУ и артиллерия уничтожили колонну вражеской бронетехники (ВИДЕО)

Бойцы ВСУ в очередной раз продемонстрировали свое мастерство

сегодня, 15:37
Автор:

Денис
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Украинские воины продолжают героически уничтожать живую силу и технику оккупантов. Об этом пишет Командование Сил специальных операций Вооруженных сил Украины на своей официальной странице в социальной сети Facebook. 

Воины ССО ВСУ и артиллерия уничтожили колонну вражеской бронетехники (ВИДЕО)

ВСУ

Воины ССО совместно с артиллеристами уничтожили три танка и одну БМП армии рф. 

"За кадром этого видео – мастерская и непростая работа группы ССО Украины. Ведь именно в тот момент, когда наши операторы корректировали огонь украинской артиллерии – сами они находились под обстрелом российских артиллеристов", — сообщает Командование ССО ВСУ. 

В подтверждение своим словам наши военные опубликовали видео, на котором запечатлен результат их работы. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что причастным к пыткам в Буче объявлены подозрения: уже названы 10 фамилий. Прокуроры продолжают выявлять личности россиян, издевающихся над украинцами в Буче. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что для выпускников уже доступна онлайн-версия мультипредметного теста. Львовский центр оценки качества образования предлагает онлайн-тестировщик. Подробно об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" писал о том, как украинцы относятся к "Садам победы" и планируют ли садить огороды. Сколько украинцев будет сажать овощи в 2022 году. Читайте об этом подробно на нашем сайте. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что лунный посевной календарь на май: когда и какие культуры сажать. В мае на огороде всегда много работы: эксперты рассказали, в какие дни и какие культуры стоит сажать. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 


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Источник: https://www.facebook.com/usofcom
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