Военная юстиция: чем будут заниматься новые правоохранительные органы

На сайте Верховной Рады зарегистрировано два законопроекта о военной юстиции. Один из них предусматривает процесс создания Государственного бюро военной юстиции, другой – внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях в статьи, касающиеся ответственности водителей за нарушение правил дорожного движения и другие.



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В Украине будет создано Государственное бюро военной юстиции и военную полицию. На эти органы будут возложены обязанности проводить следствие по производствам, где фигурантами являются военнослужащие и резервисты, находившиеся на службе на момент совершения правонарушения.

Кроме того, к юрисдикции Бюро будут относиться и государственный надзор за соблюдением права в Вооруженных Силах, воинских формированиях, администрациях, оборонно-промышленном комплексе.

Следователи Бюро будут регистрировать заявления о правонарушениях, совершать следственные действия, обеспечивать исполнение уголовных наказаний для осужденных военнослужащих. Среди функций Бюро и противодействие диверсиям, терроризму в воинских частях, розыск огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ, похищенных или потерянных по вине военных.

Бюро будет иметь право проводить финансовый аудит, проверку и мониторинг государственных закупок, проверять, как выполняется оборонный заказ, используются ли бюджетные средства по целевому назначению и т.д.

Государственное бюро будет состоять из центрального аппарата, главных региональных управлений, местных управлений, специальных, учебных и других подразделени и прочих учреждений. В составе центрального аппарата – Департамент военной юстиции; Департамент военной полиции; Департамент защиты прав и интересов военнослужащих и в сфере обороны и безопасности и другие подразделения.

На военную службу в Государственное бюро будут принимать украинцев, которые пройдут профессиональный отбор.

Закон "О Государственном бюро военной юстиции" предусматривает порядок формирования подразделений военной полиции и перечень их обязанностей. Также в законе прописан порядок создания военных комендатур в случае введения в Украине или отдельных ее местностях режима военного или чрезвычайного положения и наступления особого периода.

Как сообщал портал, в Украине создадут кибервойска для защиты от внешних угроз. Туда будут отбирать лучших специалистов, чтобы они работали во благо страны и усилить безопасность государственных реестров и правительственных ресурсов.

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