В Минобороны рассказали, во сколько Украине обойдется ракетная программа

На утверждении в Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) находится ракетная программа, которая предусматривает ориентировочно финансирование на 10 лет 250 миллиардов гривен. Об этом сообщает издание Корреспондент.

Алексей Резников. Фото из открытых источников

Сегодня, 3 февраля, во время брифинга министр обороны сообщил, что в Украине идет системная работа по развитию собственных мощностей в развитии противовоздушной и противоракетной обороны.

"У нас есть наши отличные предприятия: и КБ "Луч", и "Южный", и "Искра", и "МоторСич". Я надеюсь, что систему ПВО, ПРО все-таки преимущественно мы будем иметь украинскую", — сказал Алексей Резников.

По его словам, Украина общается со всеми странами, которые имеют системы ПВО.

"У нас есть свои украинские ПВО. Конечно, они не идеальны. Для этого разработана и уже на утверждении в СНБО находится ракетная программа на 10 лет, она подготовлена Министерством обороны вместе с Вооруженными силами, она предусматривает ориентировочно финансирование на 10 лет 250 миллиардов гривен", — рассказал министр обороны.

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