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В Минобороны рассказали, во сколько Украине обойдется ракетная программа

В настоящее время ракетная программа находится на утверждении в СНБО

сегодня, 15:22
Автор:

Денис Подставной
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На утверждении в Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) находится ракетная программа, которая предусматривает ориентировочно финансирование на 10 лет 250 миллиардов гривен. Об этом сообщает издание Корреспондент. 

В Минобороны рассказали, во сколько Украине обойдется ракетная программа

Алексей Резников. Фото из открытых источников

Сегодня, 3 февраля, во время брифинга министр обороны сообщил, что  в Украине идет системная работа по развитию собственных мощностей в развитии противовоздушной и противоракетной обороны. 

"У нас есть наши отличные предприятия: и КБ "Луч", и "Южный", и "Искра", и "МоторСич". Я надеюсь, что систему ПВО, ПРО все-таки преимущественно мы будем иметь украинскую", — сказал Алексей Резников.

По его словам, Украина общается со всеми странами, которые имеют системы ПВО.

"У нас есть свои украинские ПВО. Конечно, они не идеальны. Для этого разработана и уже на утверждении в СНБО находится ракетная программа на 10 лет, она подготовлена Министерством обороны вместе с Вооруженными силами, она предусматривает ориентировочно финансирование на 10 лет 250 миллиардов гривен", — рассказал министр обороны.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том как зимняя буря привела к дипломатическому конфликту между двумя государствами. 12 человек нашли замороженными насмерть, что повлекло за собой дипломатический конфликт между Турцией и Грецией. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что  Ляшко назвал области, которые вскоре перейдут в красную карантинную зону. "Красная" карантинная зона увеличивается из-за активного распространения штамма "Омикрон"

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Источник: https://korrespondent.net/ukraine/4443700-nazvana-stoymost-raketnoi-prohrammy-v-ukrayne
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