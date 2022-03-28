В Житомирской области враг обстрелял военные части: есть пострадавшие

В Житомирской области российские оккупанты обстреляли составы трех воинских частей. Среди пострадавших двое военнослужащих. Оккупанты обстреляли военные части вечером 27 марта. Как сообщают "Комментарии", такое заявление сделал глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко.

Житомирщина - фото из открытых источников

"Вчера (в воскресенье — ред.) сознательно не выходил в эфир, потому что не было ни одного обстрела, ни одного "прилета", была мирная суббота. В воскресенье, 27 марта, кафиры вернулись к постоянным обстрелам Житомирщины: после 22 часов был обстрел трех воинских частей, одна из них – это составы артвооружения, двое военнослужащих пострадали. По мирным объектам вчера не стреляли, мирное население не пострадало. Я уверен, что мы победим, все будет Украина ", — отметил глава Житомирской ОВА.

О состоянии пострадавших военнослужащих Бунечко не предоставил информации.

Российские оккупанты не производили обстрелов гражданских объектов в Житомирской области 27 марта.

Как сообщали ранее "Коменари", в РФ запретили выход интервью Зеленскому. Роскомнадзор заявил, что российские СМИ, принявшие интервью у президента Украины Владимира Зеленского, не будут иметь права для публикации его на территории России. В Роскомнадзоре назвали ряд СМИ, принимавших интервью у президента Украины, иноагентами, не имеющими права публиковать свои материалы на территории России.

Также "Комментарии" писали, что в Генштабе рассказали, по каким направлениям враг пытается идти в контрнаступление. На Донецком и Луганском направлениях группировкой Объединенных сил в сутки отбиты 5 атак врага.

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