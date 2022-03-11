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В Житомирской области украинские военные сбили российский беспилотник "Форпост"

В Житомирской области сбили российский беспилотник для корректировки огня

сегодня, 17:19 comments1893
Автор:

Карина Ожерельева
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Украинские военные сбили оккупантский беспилотник, который русские войска использовали для наведения артиллерийского огня. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на Telegram-канал "Правда Геращенко".

В Житомирской области украинские военные сбили российский беспилотник "Форпост"

Сбитый российский беспилотник - Telegram-канал "Правда Геращенко"

"Он использовался для корректировки и наведения артиллерийского огня. Теперь, может быть, чуть меньше мирных украинцев пострадает от артобстрелов”, – заявил Геращенко на своем канале.

Беспилотники "Форпост" производятся на территории Израиля, но еще в 2009 году Россия закупила партию таких летательных аппаратов. Позже РФ запустила собственное производство таких БПЛА.

Как сообщали ранее "Комментарии", с начала войны российские захватчики убили больше граждан Украины, чем погибли в военных боях из всех структур сектора обороны. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что страна отомстит за каждого украинца, каждый российский террорист ответит за совершенные против человечества преступления. Списки участников интервенции и их пособий есть, и они будут предоставлены всем соответствующим институциям, никто не останется безнаказанным за все ужасы и зло, которые они принесли Украине и миру, подчеркнул министр.

Также "Комментарии" писали, что российские самолеты 11 марта в 14.40 обстреляли территорию Беларуси на границе с Украиной. Сообщается, что командование Военно-воздушных сил ВСУ подтвердило эту информацию.

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Источник: https://t.me/Pravda_Gerashchenko
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