logo

BTC/USD

38975.15

ETH/USD

2894.95

LTC/USD

100.84

USD/UAH

32.18

EUR/UAH

34.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Оборона 2022 В Запорожской области ВСУ уничтожили вражеский ЗРК С-300 и десятки оккупантов
commentss НОВОСТИ Все новости

В Запорожской области ВСУ уничтожили вражеский ЗРК С-300 и десятки оккупантов

За прошедшие сутки оккупанты потеряли еще 50 своих военных в Запорожской области

сегодня, 11:37
Автор:

Денис
Поделитесь публикацией:

Защитники Запорожского края продолжают давать достойный отпор оккупантам и уничтожать их технику и живую силу. Об этом сообщил представитель Сил обороны Запорожского края, полковник Руслан Ткачук.

В Запорожской области ВСУ уничтожили вражеский ЗРК С-300 и десятки оккупантов

ВСУ

Как стало известно, за прошедшие сутки (26 апреля) наши воины в Запорожской области уничтожили десятки единиц живой силы и техники армии рф, а именно:

• 50 лиц личного состава оккупантов ( еще двое были ранены);

• один зенитно-ракетный комплекс С-300;

• один самолет Cу-34;

• пять танков;

• шесть 122 мм гаубиц Д-30;

• шесть боевых бронированных машин.

Также Ткачук сообщил, что украинским военным удалось уничтожить вражеский склад с боеприпасами. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что оккупанты пытаются наступать на Кривой Рог: в направлении Гуляйполя идут сложные бои. ВСУ продолжают эффективно обороняться. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Читайте также о том, что компенсация за поврежденное имущество во время войны: как оформить заявку в "Дії". В приложении "Дия" можно подать заявку на возмещение разрушенного имущества. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Сайт "Комментарии" информировал о том, что советник главы МВД объяснил, вступит ли Приднестровье в войну. Денисенко сообщил, что жители Приднестровья не хотят воевать. Читайте подробнее об этом на нашем сайте. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что международная федерация хоккея лишила РФ права проводить чемпионат мира: что известно. Чемпионат мира-2023 среди мужчин в элитном дивизионе должен был проходить с 5 по 21 мая 2023 года в Санкт-Петербурге. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/102610391706519/videos/421648833121398
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!