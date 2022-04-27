В Запорожской области ВСУ уничтожили вражеский ЗРК С-300 и десятки оккупантов

Защитники Запорожского края продолжают давать достойный отпор оккупантам и уничтожать их технику и живую силу. Об этом сообщил представитель Сил обороны Запорожского края, полковник Руслан Ткачук.

ВСУ

Как стало известно, за прошедшие сутки (26 апреля) наши воины в Запорожской области уничтожили десятки единиц живой силы и техники армии рф, а именно:

• 50 лиц личного состава оккупантов ( еще двое были ранены);

• один зенитно-ракетный комплекс С-300;

• один самолет Cу-34;

• пять танков;

• шесть 122 мм гаубиц Д-30;

• шесть боевых бронированных машин.

Также Ткачук сообщил, что украинским военным удалось уничтожить вражеский склад с боеприпасами.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что оккупанты пытаются наступать на Кривой Рог: в направлении Гуляйполя идут сложные бои. ВСУ продолжают эффективно обороняться. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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