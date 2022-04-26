Советник главы МВД объяснил, вступит ли Приднестровье в войну

Советник главы Министерства внутренних дел Украины Вадим Денисенко сообщил, что в непризнанном Приднестровье значительное сопротивление участию в войне против Украины. Как сообщают "Комментарии", такое заявление сделал Вадим Денисенко в комментарии "Стране".

Денисенко - фото из открытых источников

По словам Денисенко, шансы, что со стороны Приднестровья будет открыт новый фронт против Украины, высоки. Однако именно внутри ПМР немало факторов, играющих против такого сценария.

Как отметил Денисенко, жители Приднестровья не хотят вступать в войну и, вероятно, местная "власть" будет придерживаться "сценария Лукашенко" и будет "петлять", чтобы только не участвовать в конфронтации.

"Сейчас 60:40 в пользу того, что Приднестровье вступит в войну и Путину удастся их "поломать". Но ситуация меняется каждый день. Надо понимать, что Приднестровье – это последний резерв человеческих ресурсов для Путина без объявления мобилизации в самой РФ. Путин очень хочет привлечь их. Но на территории Приднестровья очень боятся войны. Они точно не хотят этого и будут пробовать "петлять" по сценарию Лукашенко. К тому же сегодня были километровые очереди на границе Приднестровья и Молдовы — все бегут от мобилизации все боятся, что их заставят воевать", — заявил Денисенко.

Как сообщали ранее "Комментарии", самая большая в истории Украины взятка пошла на нужды украинской армии. По обнародованной информации, в Высшем антикоррупционном суде сняли арест с денег, которые проходят по уголовному производству, где обвиняемыми выступают лица, намеревающиеся преступное намерение подкупить руководителей антикоррупционного бюро и прокуратуры. Теперь эти средства будут использованы для нужд украинской армии.

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