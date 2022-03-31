В Запорожской области от оккупантов освобождены пять населённых пунктов (ФОТО)

Защитники Запорожской области выгнали оккупантов из пяти населённых пунктов. Об этом сообщается на официальной странице Командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook.

ВСУ

Украинские десантники вместе с другими подразделениями сил обороны Запорожской области героически сражаются с оккупантами.

"Подразделениями ДШВ ВС Украины вместе с другими подразделениями Сил обороны Запорожского края освободили от российской оккупации населенные пункты Затишье, Малиновка, Веселое, Зеленый Гай и Червонэ". — рассказало Командование ДШВ ВСУ.

Также наши воины опубликовали несколько фотографий с полей сражений. На них запечатлена разбитая вражеская техника.

Фото: Командование ДШВ ВСУ

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что возможна ли встреча Зеленского и Путина через неделю: кто может согласиться на компромисс. Чем эффективнее ВСУ будут уничтожать позиции оккупантов — тем быстрее в Кремле согласятся не только на переговоры, но и на принятие предложений Киева.

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Также "Комментарии" сообщали о том, что поступления в госбюджет и финансовая помощь от международных организаций: что рассказал министр финансов. Какая ситуация в сфере финансов Украины через месяц с начала полномасштабного вторжения.

Сайт "Комментарии" писал о том, что разведка США: Путину боятся говорить правду о провале российской армии в Украине. В разведке США считают, что Путин даже не знал, что его вооруженные силы используют и теряют призывников в Украине.

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