В окрестностях Киева уже в ближайшие дни будут ожесточенные бои - британская разведка

Уже в ближайшие дни в окрестностях столицы Украины могут начаться ожесточенные бои. Войска РФ и дальше удерживают позиции на востоке и западе от Киева, несмотря на вывод некоторого количества подразделений. Как сообщают "Комментарии", об этом сообщает разведка Великобритании.

Поврежденное здание в Киеве - фото из открытых источников

Ранее Министерство обороны Украины сообщало, что, несмотря на заявления России "кардинально сократить боевые действия" на Киевщине и Черниговщине, РФ пока не отказалась от намерений захватить или хотя бы оцепить эти города. Оккупанты отвели только часть своих войск — вероятно, чтобы доукомплектовать подразделения и продолжить наступление.

"Часть тех людей, которые были на Черниговском и Киевском направлениях, передислоцируются. Часть из них появляется на Харьковском и Донецком направлениях. Там сейчас противник усиливает свои группировки, чтобы попытаться увеличить давление", — заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Как сообщали ранее "Комментарии", Зеленский призвал мир исправить свою ошибку, допущенную в 2014-м году. Президент предупредил мир о новых трагедиях, если России удастся избежать ответственности за войну в Украине. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если бы мир наказал Россию за катастрофу MH17, произошедшую в 2014 году, то вторжение в Украину можно было бы предотвратить.

Также "Комментарии" писали, что нардепы предлагают увеличить сумму налогов для компаний, не покинувших российский рынок. На сайте Верховной Рады народные депутаты зарегистрировали законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о налогообложении субъектов хозяйствования, связанных экономическими связями с государством — агрессором №7232 от 30.03.2022".

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