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В Украину прибывает военная помощь: состоялись поставки из Австралии

Австралия предоставила БТР и приняла пакет военной помощи Украине

сегодня, 11:55
Автор:

Козлова Альбіна
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В Генштабе сообщают, что в Украину передано четыре бронетранспортера M113AS4 от Австралии. В сообщении говорится, что груз отправился с базы Королевских воздушных сил Австралии Эмберли на прошлой неделе. Четыре БТР были загружены в украинский самолет Ан-124. Всего страна предоставит нам 14 БТР M113AS4. БТР модели AS4 сделан в Австралии, это модернизация серии бронетранспортеров M113.

В Украину прибывает военная помощь: состоялись поставки из Австралии

Фото Генеральный штаб ВСУ

Австралия приняла пакет военной помощи от правительства на сумму более 285 миллионов австралийских долларов. В него входят защищенные мобильные машины Bushmaster, гаубицы M777, противотанковые средства, беспилотные комплексы, боеприпасы, другое оружие, снаряжение для военных.

"Австралия, как и многие другие государства, осуждает продолжающуюся необоснованную агрессию России против народа Украины. Наша нация поддерживает Украину с начала этого незаконного конфликта, и мы гордимся тем, что можем предоставить доступ к значительным средствам, таким как бронетранспортеры, отправившиеся на прошлой неделе", подчеркнул премьер страны Энтони Албаниз.

По словам министра обороны Австралии Ричарда Марлеса, Австралия прилагает усилия по оказанию помощи украинцам и осуждает вторжение России.

Как писал портал, в Украину прибыли мощные РСЗО из США, поставки вооружения продолжаются. Министр обороны Украины рассказал о доставленном мощном тяжелом оружии от Соединенных штатов для Вооруженных сил Украины. Речь идет о ракетных артиллерийских системах повышенной мобильности, смонтированных на колесном шасси. Эти РСЗО дают дальность пуска снарядов до 50-60 км, что существенно выгоднее для поражения целей противника в тылу, чем М777, имеющая дальность 40 км.




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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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