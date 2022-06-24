В Украину прибывает военная помощь: состоялись поставки из Австралии

По словам министра обороны Австралии Ричарда Марлеса, Австралия прилагает усилия по оказанию помощи украинцам и осуждает вторжение России.

Как писал портал, в Украину прибыли мощные РСЗО из США, поставки вооружения продолжаются. Министр обороны Украины рассказал о доставленном мощном тяжелом оружии от Соединенных штатов для Вооруженных сил Украины. Речь идет о ракетных артиллерийских системах повышенной мобильности, смонтированных на колесном шасси. Эти РСЗО дают дальность пуска снарядов до 50-60 км, что существенно выгоднее для поражения целей противника в тылу, чем М777, имеющая дальность 40 км.