В Украину прибыли мощные HIMARS из США, - Генштаб

Министр обороны Украины рассказал о доставленном мощном тяжелом оружии от Соединенных штатов для Вооруженных сил Украины. Речь идет о ракетных артиллерийских системах повышенной мобильности, смонтированных на колесном шасси. Об этом сообщают в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.

Ракетный комплекс, фото Википедия

"РСЗО HIMARS прибыли в Украину. Спасибо моему американскому коллеге и другу, министру обороны Ллойду Дж. Остину III за эти мощные инструменты! Лето будет жарким для российских оккупантов. И последним — для некоторых из них", — заявил Алексей Резников.

Эксперт рассказывал, почему такие РСЗО необходимы для успешных атак тыловых частей врага на фронте и для срыва логистических путей русских военных. Ведь эти РСЗО дают дальность пуска снарядов до 50-60 км, что существенно выгоднее для поражения целей противника в тылу, чем М777, имеющая дальность 40 км.

Между собой, HIMARS М270 и М142 отличаются конструкцией и количеством пусковых установок. М142 имеет заряд на 6 реактивных боеприпасов, одну пусковую установку и колесное шасси. М270 – на 12 боеприпасов с двумя пусковыми установками на гусеничном шасси.

Ранее мы писали, что военные из Украины в июне обучались управлению современными РСЗО HIMARS и их стажировка уже завершилась. Поэтому состоялись поставки оружия, а как им управлять уже знают наши военнослужащие.

Кроме того, в Украину прибыли немецкие артиллерийские системы Panzerhaubitze2000 и вернулись подготовленные украинские экипажи. Это уже 6-й вид артиллерии 155-мм калибра, усиливающий нашу оборону. На фронте уже стреляют M777, FH70, M109, AHS Krab и Caesar.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!