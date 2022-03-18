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Главная Новости Оборона 2022 В Сумской области ВСУ уничтожили колонну техники оккупантов
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В Сумской области ВСУ уничтожили колонну техники оккупантов

ВСУ продолжают уничтожать оккупантов

сегодня, 16:49
Автор:

Денис
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Вооруженные силы Украины сообщают об уничтожении колонны противника. Об этом пишет Оперативное командование "Север" на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

В Сумской области ВСУ уничтожили колонну техники оккупантов

Фото: ОК "Север"

Как стало известно, колонна оккупантов была разбита в Сумской области. 

"У Тростянца Сумской области наши силы обороны уничтожили колонну вражеской техники" сообщает Оперативное командование "Север". 

В подтверждение к своим словам наши защитники опубликовали фотографии с места событий. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Пентагоне рассказали, на что может пойти Путин, если украинское сопротивление продолжится. Продолжительная война угрожает сокращением российского модернизированного арсенала вооружений, а экономические санкции, вероятно, ввергнут Россию в затяжную экономическую депрессию и дипломатическую изоляцию. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, хватит ли в Украине природного газа для нужд населения: рассказал Юрий Витренко. Сообщается, что в нашей стране более 200 тысяч домохозяйств без тепла. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" писал о российском влиянии в мире: что с ним делает российско-украинская война. Эксперты дали свой прогноз — может ли российско-украинская война привести к тому, что Россия потеряет свое влияние в мире, потратив на это ранее уйму времени, денег и человеческих ресурсов. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что сжигание сухостоя в Украине будет наказываться как диверсияВ нашей стране ужесточили ответственность за поджог, в том числе и сухой растительности.


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Источник: https://www.facebook.com/kommander.nord
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