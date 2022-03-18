В Сумской области ВСУ уничтожили колонну техники оккупантов

Вооруженные силы Украины сообщают об уничтожении колонны противника. Об этом пишет Оперативное командование "Север" на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

Фото: ОК "Север"

Как стало известно, колонна оккупантов была разбита в Сумской области.

"У Тростянца Сумской области наши силы обороны уничтожили колонну вражеской техники" сообщает Оперативное командование "Север".

В подтверждение к своим словам наши защитники опубликовали фотографии с места событий.

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