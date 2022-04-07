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В Сумской области ВСУ сбили вражескую ракету, летевшую в сторону Полтавы

Российская ракета, летевшая в сторону Полтавы, успешно сбита

7 апреля 2022, 11:13
Автор:

Карина Ожерельева
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В Сумской области украинские военные сбили ракету российских оккупантов. Враг направил ее на Полтаву. Как сообщают "Комментарии", такое заявление сделал глава Сумской областной государственной администрации Дмитрий Живицкий в Телеграмме.

В Сумской области ВСУ сбили вражескую ракету, летевшую в сторону Полтавы

Выпущенная ракета - фото из открытых источников

"Вчера в районе Липовой Долины люди слышали взрывы – это наши ребята сбили ракету, которая направлялась в направлении Полтавы и остатки ракеты упали на эту территорию", – сообщил Живицкий.

Кроме того, на территории района специалисты нашли и уничтожили кассетные элементы (27 шт.) ПТАБ-1 с авиабомбы РБК-500, которые могли сдетонировать в любое время.

Также Живицкий сообщил, что в Сумской области продолжается активная работа по полному восстановлению автобусных маршрутов.

Как сообщали ранее "Комментарии", в Белом доме назвали цель Путина после вывода войск из северной части Украины. В Белом доме считают, что вывод российских войск из северной части Украины – это не акт доброй воли агрессора, свидетельствующий о том, что планы Кремля изменились. Разрушение и ослабление Украины – первоначальный план России, который она настроена и сейчас.

Также "Комментарии" писали, что США готовят программу ленд-лиза для Украины. Сенат США единогласно принял закон, уполномочивающий президента США Джо Байдена активировать программу ленд-лиза. В последний раз эта программа была принята во время Второй мировой войны. Теперь это решение должно рассмотреть Палата представителей.

Читайте на портале "Комментарии": в НАТО рассматривают вопросы поставки тяжелого оружия Украине. Ключевым вопросом на встрече министров иностранных дел стран НАТО будут дальнейшие поставки вооружения Украине.


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Источник: https://t.me/Zhyvytskyy/1533
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