В Сумской области бойцы теробороны остановили три танка и одну САУ оккупантов (ВИДЕО)

В Сумской области бойцы территориальной обороны остановили несколько тяжелых боевых единиц оккупантов. Об этом сообщается на официальной странице теробороны ВС Украины.

ВСУ

Как стало известно, на Сумщине бойцы теробороны остановили 3 вражеских танка и 1 САУ.

""4 – 0" в пользу Сумской теробороны. Обычные украинские мужчины. Неважно кто против них, они дома. Так что противник продолжает нести потери", — отмечают в теробороне.

Также к посту было прикреплено видео с места событий.

Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что премьер Израиля дал совет Зеленскому, как окончить войну – украинский президент отбросил предложение. Высокопоставленный украинский чиновник заявил, что Беннет инициировал звонок во вторник и рекомендовал Зеленскому принять предложение Путина. Подробно об этом читайте в нашем материале.

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Сайт "Комментарии" писал о том, что аграрии не могут выйти в поле: почему срыв посевной в Украине приведет к продовольственному кризису в мире. Во время войны аграрии столкнулись с тремя главными проблемами — катастрофическая нехватка дизтоплива, гербицидов и минудобрений.

Также "Комментарии" сообщали о том, что в Генеральном штабе ВСУ сообщили о потерях противника по состоянию на сегодня. Отмечается, что в настоящее время враг потерял уже более двенадцати тысяч своих военнослужащих.

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