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Главная Новости Оборона 2022 В Сумской области бойцы теробороны остановили три танка и одну САУ оккупантов (ВИДЕО)
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В Сумской области бойцы теробороны остановили три танка и одну САУ оккупантов (ВИДЕО)

Украинские защитники дают достойный отпор врагу

сегодня, 11:30
Автор:

Денис
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В Сумской области бойцы территориальной обороны остановили несколько тяжелых боевых единиц оккупантов. Об этом сообщается на официальной странице теробороны ВС Украины. 

В Сумской области бойцы теробороны остановили три танка и одну САУ оккупантов (ВИДЕО)

ВСУ

Как стало известно, на Сумщине бойцы теробороны остановили 3 вражеских танка и 1 САУ.

""4 – 0" в пользу Сумской теробороны. Обычные украинские мужчины. Неважно кто против них, они дома. Так что противник продолжает нести потери", — отмечают в теробороне. 

Также к посту было прикреплено видео с места событий. 

Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что премьер Израиля дал совет Зеленскому, как окончить войну – украинский президент отбросил предложение. Высокопоставленный украинский чиновник заявил, что Беннет инициировал звонок во вторник и рекомендовал Зеленскому принять предложение Путина. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что Vodafone просит разгрузить сеть: простые правила, которые помогут улучшить связь. Украинцев просят изменить настройки в мессенджерах для экономии трафика и улучшения качества связи. Подробнее об этом чиатйе 

Сайт "Комментарии" писал о том, что аграрии не могут выйти в поле: почему срыв посевной в Украине приведет к продовольственному кризису в мире. Во время войны аграрии столкнулись с тремя главными проблемами — катастрофическая нехватка дизтоплива, гербицидов и минудобрений. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что в Генеральном штабе ВСУ сообщили о потерях противника по состоянию на сегодня. Отмечается, что в настоящее время враг потерял уже более двенадцати тысяч своих военнослужащих. 


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Источник: https://www.facebook.com/TerritorialDefenseForces
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