17-й день войны: названы потери оккупантов

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали о потерях врага по состоянию на утро 12 марта. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook.

Войска РФ

Согласно данным наших военных, враг ориентировочно понес такие потери:

• личный состав — более 12 тысяч;

• танки — 362 единицы;

• ББМ — 1205 единиц;

• Артиллерийские системы — 135;

• РСЗО — 62;

• средства ПВО — 33 единицы;

• самолеты — 58;

• вертолеты 83;

• автомобильная техника — 585;

• корабли/катера — 3 единицы;

• цистерны с ГСМ — 60;

• БПЛА оперативного уровня — 7;

При этом отмечается, что данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что разведке стало известно о двух вариантах ядерного шантажа путинского режима. Любой ядерный шантаж будет ядерным терроризмом. Подробно об этом читайте в нашем материале.

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