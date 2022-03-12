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17-й день войны: названы потери оккупантов

Оккупанты несут потери

сегодня, 10:50
Автор:

Денис
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В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали о потерях врага по состоянию на утро 12 марта. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook. 

17-й день войны: названы потери оккупантов

Войска РФ

Согласно данным наших военных, враг ориентировочно понес такие потери:

• личный состав — более 12 тысяч;

• танки — 362 единицы;

• ББМ — 1205 единиц;

• Артиллерийские системы — 135;

• РСЗО — 62;

• средства ПВО — 33 единицы;

• самолеты — 58;

• вертолеты 83;

• автомобильная техника — 585;

• корабли/катера — 3 единицы;

• цистерны с ГСМ — 60;

• БПЛА оперативного уровня — 7;

При этом отмечается, что данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что разведке стало известно о двух вариантах ядерного шантажа путинского режима. Любой ядерный шантаж будет ядерным терроризмом. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что в небе над Днепром уничтожена крылатая ракета оккупантов. Силы ПВО Украины сработали сегодня утром, 12 марта. Подробно об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что украинский журналист послал пророссийских спикеров в прямом эфире телевидения Италии. Украинцу аплодировала вся студия. Читайте подробно об этом в нашем материале. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что США объявили о новых санкциях против России. В США расширяют санкции в отношении России, теперь под запретом на экспорт предметы роскоши. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 


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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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