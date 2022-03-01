В Россию начали прибывать первые мешки с трупами и эшелоны с ранеными — МВД

В Россию начинают прибывать первые мешки с трупами и эшелоны с пораненными военными, согласно информации, предоставленной Министерством внутренних дел Украины. Такое заявление во время видеообращения сделал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в понедельник, 1 марта. Об этом сообщает hromadske.

Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко - фото из открытых источников

"Сегодня в Россию начинают прибывать первые мешки с трупами, и в ближайшее время будут первые захоронения в Российской Федерации, которые российская власть уже не сможет скрыть", – сказал Денисенко.

Также Вадим Денисенко добавил, что с сегодняшнего дня в Россию прибывают первые эшелоны с ранеными.

Как сообщали ранее "Комментарии", мэр Херсона рассказал о ситуации в окруженном городе. Армия РФ поставила блокпосты на въездах в Херсон, но город не сдали. Мэр Херсона сообщает, что сейчас работает в своем кабинете и координирует работу городских служб, чтобы люди могли проснуться утром в спокойном городе. Колыхаев обратился к жителям города с просьбой сохранять благоразумие и спокойствие и не выходить на улицу во время комендантского часа. Мэр Херсона также выразил просьбу не вступать ни с кем в агрессивные переговоры и не провоцировать противников на конфликты.

Также "Комментарии" писали, что город готов к обороне: выезды из Чернигова сейчас заминированы. Это значит, что на дорогах разбрасывали мины, и на них можно взорваться. Чернигов готов обороняться от приближающихся к городу российских военных: жителей призывают оставаться в укрытии. Жителей призывают оставаться в укрытиях, чтобы не подвергать себя и своих близких опасности.

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