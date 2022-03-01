В Россию начали прибывать первые мешки с трупами и эшелоны с ранеными — МВД

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Карина Ожерельева
В Россию начинают прибывать первые мешки с трупами и эшелоны с пораненными военными, согласно информации, предоставленной Министерством внутренних дел Украины. Такое заявление во время видеообращения сделал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в понедельник, 1 марта. Об этом сообщает hromadske.
Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко - фото из открытых источников
Также Вадим Денисенко добавил, что с сегодняшнего дня в Россию прибывают первые эшелоны с ранеными.
Как сообщали ранее "Комментарии", мэр Херсона рассказал о ситуации в окруженном городе. Армия РФ поставила блокпосты на въездах в Херсон, но город не сдали. Мэр Херсона сообщает, что сейчас работает в своем кабинете и координирует работу городских служб, чтобы люди могли проснуться утром в спокойном городе. Колыхаев обратился к жителям города с просьбой сохранять благоразумие и спокойствие и не выходить на улицу во время комендантского часа. Мэр Херсона также выразил просьбу не вступать ни с кем в агрессивные переговоры и не провоцировать противников на конфликты.
Также "Комментарии" писали, что город готов к обороне: выезды из Чернигова сейчас заминированы. Это значит, что на дорогах разбрасывали мины, и на них можно взорваться. Чернигов готов обороняться от приближающихся к городу российских военных: жителей призывают оставаться в укрытии. Жителей призывают оставаться в укрытиях, чтобы не подвергать себя и своих близких опасности.
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Обсуждения
Новости
Влад
сегодня, 15:52
Этих мешков должны быть горы. Чтобы на каждый город и село хватило. Может тогда мозги у них начнут просыпаться от боярышника.
ВИКТОР
сегодня, 14:57
Этих русских тварей во главе мерзкого карлика никто не звал к нам в Украину а тем более с оружием в руках русским собакам собача смерть
Оккупант Оккупантович
сегодня, 14:43
Ага, мильярд трильёнов...
Сергей
сегодня, 14:39
В Купянске местные жители протестуют против оккупации https://youtu.be/8v-KutVqBlU