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В россии продолжают гореть военкоматы

Только за последнюю неделю стало известно о 5 случаях поджогов военкоматов в россии

сегодня, 17:05
Автор:

Денис
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Заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины бригадный генерал Алексей Громов рассказал о том, что на территории россии не прекращаются случаи подогов военкоматов. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Медиацентре Украина. 

В россии продолжают гореть военкоматы

Алексей Громов. Фото: Генштаб ВСУ

Громов рассказал, что с начала полномасштабных военных действий на территории Украины в россии постоянно отмечаются случаи поджога военных комиссариатов.

По данным бригадного генерала, только за последнюю неделю таких случаев было 5 – в Ростовской и Рязанской областях, а также в Волгограде и Омске.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что легенда мирового хоккея встретился с украинской детской командой (ФОТО). 57-летний чешский вратарь по кличке Доминатор – олимпийский чемпион-1998 и пятикратный обладатель "Трофея Везины". Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что в вышиванке, но с грустью в глазах: Елена Зеленская показала яркое фото. Елена Зеленская поздравила украинцев с Днем вышиванки. Читайте об этом подробнее на нашем сайте. 

Сайт "Комментарии" информировал о том, что десантники сожгли российскую технику вместе с оккупантами ВИДЕО. Разведчики ДШВ продолжают уничтожать российских оккупантов. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что СБУ задержала брата экс-нардепа Царева на попытке организовать диверсии: подробности. В ходе обысков у подозреваемого было обнаружено оружие и боеприпасы. Подробно об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 



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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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