В россии продолжают гореть военкоматы

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины бригадный генерал Алексей Громов рассказал о том, что на территории россии не прекращаются случаи подогов военкоматов. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Медиацентре Украина.

Алексей Громов. Фото: Генштаб ВСУ

Громов рассказал, что с начала полномасштабных военных действий на территории Украины в россии постоянно отмечаются случаи поджога военных комиссариатов.

По данным бригадного генерала, только за последнюю неделю таких случаев было 5 – в Ростовской и Рязанской областях, а также в Волгограде и Омске.

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