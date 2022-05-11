В РФ усиливается скрытое противостояние внутри генералитета

Результаты "специальной военной операции" обостряют противостояние внутри генералитета рф. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины на своей официальной странице в социальной Facebook.

Фото иллюстративное / Pixabay

Так, согласно данным наших разведчиков, противостояние усилилось, в частности и в Генеральном штабе вс рф.

"Пробуксовка "специальной военной операции" явилась катализатором усиления скрытого противостояния внутри российского генералитета", — ГУР МО.

В Главном управлении разведки отмечают, что разногласия и скрытая конкурентная борьба между группами в генштабе существовали еще задолго до начала войны. Но последние провалы и попытки других центров силы в русском истеблишменте возложить на военных всю полноту ответственности за неудачи привели к резкому обострению противостояния.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что Новая Зеландия ввела санкции против РФ. Островное государство продолжает принимать меры в связи с нападением РФ на Украину.

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Сайт "Комментарии" писал о том, что Польша согласилась страховать нефтепродукты при перевозке их в Украину. Польская компания предложила дополнительные инструменты для перестрахования рисков для помощи украинским импортерам нефтепродуктов.

Также "Комментарии" сообщали о том, что НБУ упростил жизнь кредитным союзам. Нацбанк отрегулировал некоторые положения относительно деятельности кредитных союзов.

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