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В РФ усиливается скрытое противостояние внутри генералитета

Катализатором усиления скрытого противостояния внутри российского генералитета являются неудачи в ходе т.н "специальной военной операции"

сегодня, 15:13
Автор:

Денис
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Результаты "специальной военной операции" обостряют противостояние внутри генералитета рф. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины на своей официальной странице в социальной Facebook. 

В РФ усиливается скрытое противостояние внутри генералитета

Фото иллюстративное / Pixabay

Так, согласно данным наших разведчиков, противостояние усилилось, в частности и в Генеральном штабе вс рф. 

"Пробуксовка "специальной военной операции" явилась катализатором усиления скрытого противостояния внутри российского генералитета", — ГУР МО. 

В Главном управлении разведки отмечают, что разногласия и скрытая конкурентная борьба между группами в генштабе существовали еще задолго до начала войны. Но последние провалы и попытки других центров силы в русском истеблишменте возложить на военных всю полноту ответственности за неудачи привели к резкому обострению противостояния.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что Новая Зеландия ввела санкции против РФ. Островное государство продолжает принимать меры в связи с нападением РФ на Украину. 

Читайте также о том, что уже не в обнимку с Россией: как Киеву еще больше заручиться поддержкой КитаяКитай может сыграть важную роль в вопросе скорейшего завершения войны в Украине. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что Польша согласилась страховать нефтепродукты при перевозке их в Украину. Польская компания предложила дополнительные инструменты для перестрахования рисков для помощи украинским импортерам нефтепродуктов. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что НБУ упростил жизнь кредитным союзам. Нацбанк отрегулировал некоторые положения относительно деятельности кредитных союзов. 


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Источник: https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine
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