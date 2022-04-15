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В РФ останавливается производство новых танков - разведка

Кризис на "Уралвагонзаводе" возник из-за санкций

сегодня, 18:05
Автор:

Денис
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Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает о проблемах России в производстве новых танков. Об этом сообщается на официальной странице ГУР МО в социальной сети Facebook. 

В РФ останавливается производство новых танков - разведка

Армия РФ

Cогласно данным наших разведчиков, из-за финансовых проблем и отсутствия импортных комплектующих в РФ останавливается производство танков. Кризис на "Уралвагонзаводе", который в первую очередь занимается изготовлением основного российского танка Т-72, возник из-за санкций. 

"С начала войны в Украине предприятие столкнулось с многочисленными финансовыми проблемами. Увеличение процентных ставок по кредиту, отсутствие средств для обслуживания валютных кредитов, повышение цен и материалы (в частности, бронированная сталь) – эти и другие проблемы значительно усложнили производство большинства видов военной техники" — сообщает ГУР МО. 

Отмечается, что не смотря на разрекламированное "импортозамещение" Россия оказалась не способна самостоятельно продолжать выпуск высокотехнологичного оружия без продления поставок импортных комплектующих.

"Останавливается производство новой техники, в том числе танков "Т-90" и "Т-14" (Армата)", — ГУР МО Украины. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что сколько времени понадобится для разминирования территорий Украины. Украина одна из самых загрязненных боеприпасами стран мира: нардепы разработали законопроект о противоминной деятельности. 

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Источник: https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine
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