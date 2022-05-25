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В результате ракетного удара по Запорожью есть погибшие и раненые: видео последствий обстрела

В частном секторе города повреждены более 60 домов

25 мая 2022, 18:47
Автор:

Денис
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Враг продолжает обстреливать мирные города Украины. Об этом сообщается на официальном сайте Запорожской областной государственной администрации. 

В результате ракетного удара по Запорожью есть погибшие и раненые: видео последствий обстрела

Иллюстрация. Фото из открытых источников

Сегодня утром, 25 мая оккупанты выпустили четыре крылатые ракеты по городу Запорожье. Одну из них удалось сбить силам противовоздушной обороны. 

Известно, что в результате обстрела только в частном секторе, по предварительной информации, были повреждены 62 дома. Также пострадал торгово-развлекательный центр. В настоящий момент известно об одном погибшем и трех раненых.

На YouTube-канале ЗОГА были опубликованы видео, на которых запечатлены последствия удара. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что передавал ФСБ информацию о военных объектах: житель Хмельницкой области добровольно сотрудничал с РФ. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Читайте также о том, что три месяца полномасштабной войны России против Украины: главные выводы и прогнозы. Выбили оккупантов из-под Киева, Харькова и потопили "Москву" — три месяца идет война в Украине, ВСУ продолжают держать оборону, готовясь к контрнаступлению. Читайте об этом подробно на нашем сайте. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что россия готовится наступать на еще один областной центр на юге, – Генштаб. Враг готовится усилить наступление по всей линии фронта. Подробнее об этом вы можете прочитать в нашем материале. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что Зеленский назвал санкции, которые еще не ввел мир и которые могут остановить Россию. Президент заявил, что сейчас действительно такой момент, когда решается, будет ли в мире царить грубая сила. Подробно об этом читайте на нашем сайте. 


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Источник: https://www.zoda.gov.ua/news/61166/sogodni-vrantsi-po-zaporizhzhju-vorog-zdiysniv-zapusk-chotiroh-krilatih-raket-video.html
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