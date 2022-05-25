В результате ракетного удара по Запорожью есть погибшие и раненые: видео последствий обстрела

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Иллюстрация. Фото из открытых источников

Сегодня утром, 25 мая оккупанты выпустили четыре крылатые ракеты по городу Запорожье. Одну из них удалось сбить силам противовоздушной обороны.

Известно, что в результате обстрела только в частном секторе, по предварительной информации, были повреждены 62 дома. Также пострадал торгово-развлекательный центр. В настоящий момент известно об одном погибшем и трех раненых.

На YouTube-канале ЗОГА были опубликованы видео, на которых запечатлены последствия удара.

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